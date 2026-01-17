El Uxama logra la segunda victoria de la temporada tras imponerse a domicilio al Venta de Baños

Publicado por Área 11 Soria Creado: Actualizado:

El Sporting Uxama logra su segunda victoria de la temporada ante el Venta de Baños. Los goles de Bodgan y Alejandro en los primeros 25 minutos del encuentro le dan tres puntos vitales en la lucha por la salvación.

Se adelantaron los pupilos de Medel en el minuto 8. Balón largo para un contragolpe que se quedó clavado en un charco motivado por el aguacero.

La zaga rojilla no acertó a despejar y Bodgan fue el más listo de la clase para ajusticiar a Mario que no pudo hacer nada por abortar el tanto con un remate desde dentro del área.

El tanto dejó noqueado al cuadro palentinos y ahí el Uxama aprovechó la tesitura para abrir la brecha en el luminoso.

Después de varios rebotes en el área grande Alejandro se sacó de la chistera un remate a la media vuelta de bella factura imposible para el cancerbero venteño.

Tras la reanudación los rojillos afilaron el colmillo y aunque con más corazón que cabeza y juego lograron ponerse a rebufo en el marcador.

Pena máxima a favor del Venta de Baños que convirtió Ciru para poner el aliento en la nuca a un Uxama que se lleva una victoria balsámica ante un rival directo en la lucha por la permanencia que jugó durante más de una hora con un hombre menos por una entrada de Sergio a destiempo.