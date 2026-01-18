Grupo Herce vs Conqueridor: La victoria en imágenes

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

25-20, 25-23 y 25-18 para recobrar la fiabilidad y afianzarse en los puestos más altos y con gran acierto local en los puntos claves de cada set.

El miércoles el Grupo Herce vuelve a competición europea ante Piacenza en Los Pajaritos a las 19.30 horas.