Heraldo-Diario de Soria

Voleibol

Grupo Herce vs Conqueridor: La victoria en imágenes

Victoria de los celestes tres sets a cero ante Conqueridor Valencia que sirve para pasar página tras la última derrota ante Manacor

Victoria para retomar buenas sensaciones

MARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Soria

25-20, 25-23 y 25-18 para recobrar la fiabilidad y afianzarse en los puestos más altos y con gran acierto local en los puntos claves de cada set.

El miércoles el Grupo Herce vuelve a competición europea ante Piacenza en Los Pajaritos a las 19.30 horas.

