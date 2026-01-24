Aplazado el partido del Calasanz "por dificultad en el desplazamiento" a Villarcayo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Calasanz no jugará este sábado en Villarcayo su partido de la decimoséptima jornada de la Primera Regional "por la dificultad en el desplazamiento" debido a las placas de hielo en la carretera. Ambos equipos tendrán que buscar una fecha para la disputa del encuentro y todo apunta que podría ser en Semana Santa o en la festividad de Castilla y León el 23 de abril.

El partido estaba programado para las 16.15 horas de este sábado y el Calasanz defendía el liderato en este Grupo A de la Primera Regional de Aficionados.

No jugará este fin de semana el Calasanz y tampoco lo hará el San José ante la Cebrereña al aplazar ya el viernes el partido por la imposibilidad de poder viajar el conjunto abulense hasta Soria.

Los que sí que jugarán en principio son el Golmayo Camaretas y el Sporting Uxama. El Golmayo Camaretas viaja el domingo a Villamuriel y el equipo de El Burgo de Osma recibe, también el domingo, al Capiscol.