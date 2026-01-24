Remontada del Grupo Herce Soria ante un Unicaja Almería muy peleón (1-3)

Publicado por Área 11 Almería Creado: Actualizado:

Grupo Herce Soria Voleibol tuvo que pelear con uñas y dientes cada set en su encuentro de rivalidad histórica ante Unicaja Costa de Almería. Y es que, aunque dieron siempre la sensación de ir a remolque del cuadro soriano, los ahorradores conseguían protagonizar una y otra vez pequeños arreones que les mantenían con vida. Pepe Villalba y Ángel Rodríguez lideraron la resistencia de los locales ante un equipo visitante que mantuvo siempre un alto ritmo, pero que no consiguió fácilmente romper el partido y llegó incluso a errar tres bolas de set en el primero, permitiendo a Almería colocar el 1-0 en el marcador.

Unicaja Costa de Almería sabía que debía emplearse a fondo si quería tener opciones ante el segundo clasificado de la categoría y salió a por todas a la cancha, con un ritmo infernal que se le atragantó de inicio a los sorianos. Pepe Villalba y Ángel Rodríguez se mostraban intratables y no tardaban en colocar un preocupante 4-0 en el electrónico. Moreno sacaba a los de Toribio del atolladero y el conjunto castellano conseguía darle la vuelta al marcador (5-7). Sin embargo, empezaba a verse clara ya cual iba a ser la tónica de todo el partido: los sorianos, imprimiendo un alto ritmo, abrían pequeñas brechas y una y otra vez los almerienses, en arreones liderados sobre todo por Villalba y Rodríguez, conseguían hacer la goma. Así, del 9-12 o el 14-17 se pasaba al 20-21 que encendía las alarmas en las filas visitantes. Aún así, volvían a irse los sorianos hasta el 20-23, pero un nuevo arreón local, con Westermann al saque, neutralizaba la renta visitante y permitía a los andaluces colcoar el 1-0 en el electrónico (28-26).

La segunda manga comenzaba con intercambio de golpes y alternancias en el luminoso pero lo cierto es que, una vez más, los ahorradores no conseguían mantener el ritmo durante demasiado tiempo y dos errores consecutivos acababan dando alas a Grupo Herce Soria, que se iba de tres puntos (5-8). Parecía que esta vez si iban los de Toribio a ser capaces de romper el set, pero los almerienses o estaban dispuestos a rendirse y se enganchaban de nuevo, obligando a Toribio a pedir tiempo muerto con 17-18 en el luminoso. Lindberg desatascaba el set para los sorianos, que se iban de cinco puntos (17-22), pero el saque de Borja Ruiz incomodaba la recepción de los visitantes y Almería ponía el 20-22. Lo paraba de nuevo Alberto Toribio, que conseguía que los suyos cortasen la reacción local y se anotasen el set (22-25).

El guión del partido no cambiaba en el tercer set. La pelea era máxima, cada punto era un espectáculo y una y otra vez Grupo Herce Soria se distanciaba, pero en otras tantas ocasiones Unicaja Costa de Almería hacía la goma y mantenía la emoción en el Moisés Ruiz. Cambiaba de táctica Toribio, que movía el banquillo en busca de un punto más de agresividad. Le salía bien y los suyos volvían a irse de cinco puntos (16-21), pero una vez más aparecían Villalba y Rodríguez, junto con Westermann, para dar vida de nuevo a los ahorradores y poner el 22-24, aunque un martillazo de Moreno cerraba el set para los visitantes (22-25).

Con el 1-2 en el electrónico, la cuarta manga repetía el guión de las tres anteriores. Los sorianos parecían liderar el juego, pero los almerienses seguían apretando a intervalos y se mantenían con vida, llegando incluso a colocarse por delante en el marcador (14-13). Lo paraba Toribio, que conseguía que los suyos recuperasen la contundencia en ataque y se fuesen de 4 puntos (16-20), aunque una vez más se acercaban los ahorradores (20-22), pero Lindberg y Moreno cerraban el set y el partido (21-25).