Ángel Rodríguez valora el empate del Numancia: "Si no puedes ganar, por lo menos no pierdas"

Publicado por Área 11 Segovia Creado: Actualizado:

El técnico del CD Numancia, Ángel Rodríguez, dio en términos globales por bueno el punto obtenido en La Albuera ante la Gimnástica Segoviana y subrayó que no llegó por falta de ambición. En ese sentido, Rodríguez comentaba que: “Miedo no hay en el fútbol, puede haber en algún momento respeto. Si estás acabando un partido y no puedes conseguir la victoria, por lo menos, no pierdas”. Así analizaba el técnico rojillo un encuentro que deja a su equipo a tres puntos del play off de ascenso y nada menos que nueve del liderato que da el ascenso director a Primera Federación.

Al final, los suyos consiguieron tablas para finalizar un partido que analizó como ´muy equilibrado´: “La Gimnástica ha salido muy intensa en los primeros minutos, luego nos hemos ido reponiendo, hemos empezado a ser dueños del balón y hemos tenido opciones. Es un partido de pocas ocasiones entre dos equipos que atacan y defiendan bien”.

Algo que esperaba el técnico del Numancia, pese al cambio en el banquillo rival. “No me ha sorprendido nada de la Segoviana”. Una tarde, resumió, condicionada por la nieve. “El campo estaba muy pesado, muy irregular. Hemos podido salvar la tarde, por lo menos nos vamos con el gol averaje, que es importante”. Hay que recordar que el Numancia ganaba al conjunto segoviano en la primera vuelta en Los Pajaritos. Un 1-o que lograba Jony en la última acción del encuentro.

Joaquín Gómez: "He venido a ganar partidos"

Joaquín Gómez Blasco vio la botella medio llena en su estreno como entrenador de la Gimnástica Segoviana que se saldaba con la consecución de un punto ante el Numancia. «Yo he venido aquí a ganar partidos, tenemos que acostumbrarnos a ganar, pero sí que estoy satisfecho con la cara del equipo. La gente ya ha visto que estamos intentando poner algo más». Estas eran sus primeras palabras tras el pitido final de un enfrentamiento en el que las defensas se impusieron a los ataques.

Analizó los aspectos positivos de su equipo. «El equipo ha controlado el partido bastante bien; sí que es verdad que ha habido periodos que nos ha faltado crear un poco más de peligro». Y es que segovianos y sorianos se anularon durante muchos minutos del choque.

En parte, explica, por los hábitos bajo la dirección de Iñaki Bea. «Estaban acostumbrados a jugar más vertical, nos falta un punto de sosiego para jugar a un toque más». El balance de alguien que cogió el puesto el miércoles. «Son pocos días, horas han sido muchas, a costa de quitarte horas de sueño, pero las ideas han entrado muy bien. Solo puede ir a mejor. Por lo menos hemos podido jugar, que ayer [por el sábado] no estaba nada claro». Este es el segundo empate seguido de la Gimnástica Segoviana como local después del cosechado hace una semana con motivo al campo de La Albuera del Rayo Cantabria.