Jorge García se proclama campeón de España de trineo con perros sobre nieve

Jorge García se proclamó el domingo en la estación catalana de Baqueira Beret campeón de España de trineo con perros sobre nieve en la modalidad de seis perros. El olvegueño fue el mejor en la doble jornada de sábado y domingo y se trajo para Soria una nueva medalla de oro en el deporte del mushing. Su compañero de equipo en las filas del CDTHM, el también olvegueño Javier Ruiz Orte fue cuarto en la clasificación general.

Jorge García se alzaba con el triunfo al registrar un tiempo final de 26:59.8. Fue en la etapa del domingo con un crono de 12:40.3 donde fraguó esa primera posición en la general. Una victoria con casi 30 segundo de ventaja sobre Javier Alemanno, que iba a ser segundo. La medalla de bronce se la adjudicaba Itoitz Armendariz con un acumulado de los dos días de competición de 27:46.3. La 'medalla de chocolate' era para Javier Ruiz Orte con 28:45.8.

A Ruiz Orte le pasó factura el hecho de perderse en la primera jornada del sábado sobre un recorrido de 5,6 kilómetros. El olvegueño cedió mucha ventaja sobre sus rivales y la segunda posición en la etapa del domingo no le sirvió para alcanzar los metales.

Jorge García, por su parte, también fue de menos a más en el Nacional de Baqueira Beret al vencer en la segunda de las etapas después de haber sido cuarto en la primera. Una etapa la del sábado que creo bastante polémica por las protestas de varios mushers debido a una supuesta mala señalización por parte de la organización.

Con este campeonato de España tanto Jorge como Javier ponen el cierre a la temporada sobre nieve. Una campaña fructífera para ambos con este título para Jorge García y la destacada segunda posición para Javier Ruiz en La Gran Odisea 2026.