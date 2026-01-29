El Balonmano Soria necesita volver ganar después de tres derrotas seguidas

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria perdía ante el Barça Atlétic para encadenar su tercera derrota seguida y cuanto antes necesita ganar para poner fin a su mala racha. El sábado viaja a Santander para medirse al Sinfín con el claro objetivo de conseguir una victoria que le permita escalar puestos en la tabla. La necesidad de un triunfo que sería el primero en 2026.

Los sorianos continúan una semana más fuera del descenso directo, aunque con diez puntos ocupando el siempre inquietante puesto de play out, el que permite jugarse con un Primera Nacional la continuidad en Honor Plata. Por debajo tiene al desahuciado Alcobendas, al Trops Málaga con 8 puntos y al BM Zaragoza con diez. Por encima tiene al Base Oviedo con 12 y al Club Cisne con 13. Entre ellos estará en juego la permanencia.

El BM Soria visita el sábado a Sinfín Santander, precisamente el equipo contra el que logró la primera victoria en una temporada en la de su regreso a la División Hionor Plata. Los cántabros están en una situación desahogada y con 18 puntos tienen encarrilada la salvación. Si ganan a Soria la permanencia la tendrían más cerca.