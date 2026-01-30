CD Numancia, Grupo Herce y Balonmano Soria: ¿Jornada propicia para lograr el triplete?

Publicado por Raúl Alonso Soria Creado: Actualizado:

Se presenta un fin de semana atractivo para los aficionados al deporte soriano. Los tres máximos exponentes (en fútbol, voleibol y balonmano) afrontan sus respectivas jornadas de liga con el objetivo de alcanzar una victoria que les acerque un poco más a sus objetivos. En teoría, ya que en esta actividad las matemáticas no son exactas, se presenta una nueva oportunidad para poder alcanzar el ‘triplete‘ de triunfos.

El CD Numancia recibe en Los Pajaritos al penúltimo clasificado, Lealtad de Villaviciosa (domingo, 12.00 horas). El punto conseguido la pasada semana en feudo de la Gimnástica Segoviana hay que hacerlo valer sumando los tres ante un rival que a domicilio únicamente contabiliza un triunfo y dos empates. Los de Ángel Rodríguez, que no pueden permitirse más tropiezo para no terminar descolgados antes de tiempo en su lucha por el ascenso, deben hacer bueno el fortín de Los Pajaritos.

La principal interrogante en el once inicial se centra en la parcela ofensiva. A la sensible baja del pichichi Jony, se une las serias dudas de Álex Gil y Juancho, dos efectivos que ya no pudieron jugar en La Albuera. De todas formas, el técnico confía en esos otros jugadores «que están llamando a la puerta», como es el caso de Dani García, Hugo Matos o Héctor Peña.

Por su parte, en voleibol Grupo Herce Soria recibe este sábado (19.30 horas) al colista de la Superliga masculina. Tras la eliminación con honores de la competición europea la escuadra de Alberto Toribio se mide a un rival que con catorce jornadas disputadas se queda sin margen de error para estrenar su cuenta de puntos y soñar con una salvación que parece complicada numéricamente. Los celestes deberán superar el posible exceso de relajación, y la carga física después de dos intensas y exigentes semanas de trabajo, compaginando competición nacional y continental.

Mientras, en la División Honor Plata al Balonmano Soria le toca desplazamiento. Lo hará hasta Santander donde espera BM Sinfín, un rival con el que Soria consiguió en la primera vuelta estrenar su casillero de victorias (sábado, 18.00 horas, pabellón Exterior de La Albericia). Pero una cosa es jugar en casa, y otra bien distinta hacerlo a domicilio. Los cántabros, con la importante baja del lateral zurdo Fede Saud Sulak que estará de baja al menos dos meses tras sufrir la rotura de uno de los metacarpianos de su mano izquierda, están en una situación desahogada y tienen encarrilada la salvación. Algo por lo que pelea el conjunto amarillo.

Ángel Rodríguez: "Con humildad, desde el minuto uno tenemos que salir a ganar"

No se fía el entrenador numantino de lo que dice la clasificación del grupo 1 de 2ª RFEF. Pese a que Lealtad es penúltimo avisa de que «estos partidos cuando marcas en el calendario siempre los ves como una posibilidad de ganar, luego son partidos que casi siempre se complican más de lo normal. Este es un equipo que ha ganado en campos difíciles, en campos de equipos que están arriba, con lo cual vamos a tomarlo con la máxima seriedad y máximo respeto con el rival”. Quiere que «siendo humildes, desde el minuto 1 tenemos que salir a ganar, y nos vamos a emplear a fondo para ello». Rodríguez es consciente de que «la obligación que tiene el Numancia de ganar es desde el primer día de pretemporada, en cualquier campo y rival. La realidad es que luego no es fácil. Todos tienen su dificultad”.

La plantilla ha trabajado bien durante la semana, aunque el miércoles debido a la nieve lo tuvo que hacer de forma distinta bajo techo en el pabellón. Sobre el rival apunta que «el Lealtad es un equipo que desde el cambio de entrenador viene actuando con diferentes sistemas, que cuando roba transita rápido. Vienen compitiendo bien, y seguramente nos pondrán las cosas difíciles. Cuanto antes nos podamos poner por delante, mejor”.

Alberto Toribio: "Partido exigente por el nivel de cansancio y carga que tenemos"

Después de dos semanas vividas a ritmo frenético, entre Superliga, Copa CEV y sus correspondientes desplazamientos a Almería e Italia, a Grupo Herce Soria le toca hoy sábado recibir la visita de un rival más o menos ‘cómodo’ para rebajar pulsaciones. En la previa, el míster avisa de que el cansancio físico y mental puede jugar un papel determinante. «Lo físico es evidentemente, un partido exigente por el nivel de cansancio y de carga que tenemos en estos momentos, pero a nivel mental no es fácil cambiar ahora a la liga y preparar un partido como el de Tarragona que puede dar la impresión de que es fácil», señala Alberto Toribio.

El plantel llega a esta cita con una única sesión de entrenamiento, la realizada en la tarde del viernes. Instercap Asisa no ha puntuado, pero en las últimas tres jornadas pese a las derrotas ha tenido un alto rendimiento ante rivales del nivel de Conqueridor Valencia, Unicaja Almería y CV Teruel, con parciales en cada uno de los cuatro sets muy igualados. «Me llama mucho la atención que no lleve puntos porque realmente tiene un equipo que juega bien y que tiene jugadores con un rendimiento importante. Vendrán a por todas a Soria, y ya te aseguro que no están muy contentos, más allá de la salvación, de estar con cero puntos».

Oriol Castellarnau: "Cada partido estamos mejor, hay que confiar en la evolución"

Balonmano Soria quiere terminar con una racha negativa de tres derrotas consecutivas. Si acabo 2025 cayendo en el San Andrés ante Fundación Agustinos Alicante, las dos primeras jornada del nuevo año han traído sendos tropiezos ante Eivissa a domicilio y ante el potente Barça Atlétic en casa. Este último encuentro, pese a la derrota, dejó buenas sensaciones al preparador de los sorianos.

«Hicimos un partido bastante bueno. Tienes que hacer un partido casi perfecto. Son un gran equipo. Siempre quieres ganar, pero estoy contento con el trabajo», apunta Oriol Castellarnau, teniendo en cuenta el rival que estaba enfrente. Los sorianos continúan una semana más fuera del descenso directo, y con diez puntos ocupan puesto de play out.

«Hay que normalizar el que en esta competición íbamos a perder partidos, aunque queremos ganar siempre, e intentar mejorar y focalizarnos en el siguiente porque no hay descanso en esta liga». Este sábado se quiere repetir la victoria conseguido en la ida ante Sinfín. «Hay que entender que jugador suyo puede ser el determinante, generar desequilibrio, y en defensa mantener nuestra identidad, con contundencia para que no se sientan cómodos. A nivel ofensivo nuestro ataque tiene que estar muy listo y leer bien las situaciones».