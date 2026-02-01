En imágenes el partido de voley Grupo Herce vs CV Tarragona

El voleibol soriano sigue de dulce con el Grupo HerceMARIO TEJEDOR

Los locales llevaron la iniciativa y sacaron los tres sets adelante en un partido ante un rival correoso al que, sin embargo, vencieron con soltura en un duelo para recuperar la buena dinámica liguera tras el paso por Europa.

Los de Alberto Torobio se mantienen en segunda posición, detrás del todopoderoso CV Guaguas que no mengua en su nuevo asalto al liderato.