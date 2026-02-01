Heraldo-Diario de Soria

Voleibol

En imágenes el partido de voley Grupo Herce vs CV Tarragona

Los sorianos se llevan el duelo 3-0 y siguen segundos de la Superliga

El voleibol soriano sigue de dulce con el Grupo Herce

MARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

En:

Los locales llevaron la iniciativa y sacaron los tres sets adelante en un partido ante un rival correoso al que, sin embargo, vencieron con soltura en un duelo para recuperar la buena dinámica liguera tras el paso por Europa.

Los de Alberto Torobio se mantienen en segunda posición, detrás del todopoderoso CV Guaguas que no mengua en su nuevo asalto al liderato. 

