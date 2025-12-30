Heraldo-Diario de Soria

Grupo Herce vs Guaguas: El mejor voleibol en imágenes

El equipo soriano cae ante Guaguas con la cabeza alta y la Supercopa se va a Las Palmas

Los sorianos se volvieron de vacío

Los sorianos se volvieron de vacíoMARIANO GONZÁLEZ EGEA

Mario Tejedor
Soria

Grupo Herce obligó a Guaguas a dar lo mejor de sí y pese a llevar la iniciativa en varios momentos, el equipo de Alberto Toribio se fue de vacío de Valladolid.

26-24, 25-23 y 25-23 para una final que pudo tener mucha más emoción en el caso de que el primer set hubiera tenido color celeste

