Heraldo-Diario de Soria

Fútbol / Tercera Federación

En imágenes: San José femenino 1 vs Capiscol 0

El San José femenino se mantienen en tercera posición de la Tercera federación

Las colegiales rompen una racha de dos derrotas consecutivas

Las colegiales rompen una racha de dos derrotas consecutivasMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

El San José femenino de Tercera Federación vence a las burgalesas con un solitario gol de Lola Muñoz a en la primera parte.

El partido se tuvo que jugar en el campo San Juan de Garray en vez de en el habitual antiguo estadio de Los Pajaritos, las chicas de Hugo Palomar celebraron la victoria por todo lo alto.

