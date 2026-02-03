Los Pajaritos ya no asusta a nadie: cuatro derrotas del Numancia en los últimos seis partidos en casa

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia continúa con su caída libre y, después de perder el domingo pasado contra el Lealtad, confirma que el campo de Los Pajaritos ya no asusta a nadie con unos números más que preocupantes: cuatro derrotas en los últimos seis partidos en casa. Los rojillos sólo han sido capaces de sumar seis puntos de los últimos 18 ante su afición y por ahí está enterrando sus opciones de pelear por el ascenso directo. Con 19 puntos sumados en casa es el peor Numancia como local en las cuatro temporadas en Segunda Federación.

Hasta la visita del Coruxo a mediados de noviembre, el Numancia sólo había cedido en Los Pajaritos el empate ante el Sámano. El Coruxo remontaba y ganaba en Soria 1-2 y desde entonces los rojillos sólo han sido capaces de vencer a Langreo (3-1) y Bergantiños (2-1). Deportivo Fabril, Oviedo Vetusta y el Lealtad asaltaban un escenario en el que históricamente era muy complicado puntuar.

Un Numancia que se está mostrando muy endeble como local con 19 puntos sumados este curso de los 33 que ha disputado. Un 57,5 % que pone muy en duda la fiabilidad rojilla en casa. Ha ganado seis encuentros, ha perdido cuatro y empatado uno, con un bagaje de 17 tantos marcados y 12 encajados. Llama la atención que en Soria sólo ha dejado su portería a cero ante la Segoviana (1-0) y frente al Sámano (0-0).

En la presente campaña, Los Pajaritos se estrenaban venciendo al Rayo Cantabria por 2-1 en la jornada dos y la racha victoriosa tenía continuidad en la jornada cuarta cuando se superaba por la mínima a la Gimnástica Segoviana. El enfrentamiento ante los segovianos era el penúltimo de Abel Segovia como entrenador soriano ya que tras empatar a cero con el Sámano en la jornada sexta era destituido.

Ángel Rodríguez se estrenaba como míster en la jornada siguiente y lo hacía en Los Pajaritos logrando una importante victoria ante el Salamanca. El entrenador leonés caía de pie en el banquillo numantino sumando tres triunfos seguidos y volviendo a ganar en Soria al Valladolid Promesas. La racha triunfal de Ángel Rodríguez se cortaba ante el Coruxo en la undécima jornada que se disputada en el municipal soriano. Era la primera derrota en Los Pajaritos en un partido en el que el Numancia hacía lo más complicado al abrir el marcador ya bien entrada la segunda parte con el gol de Juancho. El Coruxo remontaba en la recta final del choque.

El Numancia se reenganchó a las victorias en casa ganando al Langreo por 3-1 el pasado 30 de noviembre. Deportivo Fabril y Oviedo Vetusta se llevaron los puntos y se enmendaba la plana ganando al Bergantiños, aunque el domingo pasado se volvía a las andadas con el tropiezo contra el Lealtad.

Los números numantinos en Los Pajaritos están lejos de los de la pasada temporada cuando el equipo entrenado por Aitor Calle había logrado 27 puntos de 33 al firmar ocho victorias, tres empates y estar inmaculado en cuanto a derrotas.

Con Javi Moreno en el banquillo rojillo en la campaña 2023-2024, lo números del Numancia como local eran mejores a los actuales ya que sumaba 21 puntos en Los Pajaritos. El Numancia había ganado seis compromisos, había empatado tres y llevaba dos derrotas encajadas.

En la temporada del ascenso a Primera Federación, la 2021-2022, el rendimiento del Numancia en casa a estas alturas de Liga era superior al actual. Los rojillos de Diego Martínez sumaban 23 puntos de 33 después de haber ganado siete encuentros, empatado dos y perdido otros dos. En Primera Federación, ejercicio 2022-2023, el balance en Los Pajaritos era de cuatro triunfos, dos empates y cinco derrotas.