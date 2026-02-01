CD Numancia-Lealtad de Villaviciosa: viejos males y un resultado doloroso (0-1) alejan el ascenso

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Batacazo del CD Numancia ante el Lealtad de Villaviciosa, que llegó a Los Pajaritos como segundo por la cola y se llevó un resultado (0-1) tan inesperado como vital para sus aspiraciones. Las de los de Soria, que pasan por el ascenso directo o al menos entrar en la fase, se llevaron este domingo una bofetada de realidad. Imprecisiones y un ataque romo acabaron en derrota y pitos.

El CD Numancia comenzó mandando y Escardó, novedad el la alineación titular tras ser presentado esta semana, tenía en sus botas la primera ocasión. Un balón de izquierda a derecha lo cazaba para bombearlo por encima del portero. Cuando se colaba por la escuadra la cabeza de un defensor lo sacó bajo palos.

Héctor Peña y el propio Escardó estaban activos y para el minuto 5 el Lealtad ya se cargaba con la primera amarilla del partido, para Mateo. Pero lejos de la mejor salida de los locales, los asturianos comenzaron a estirarse forzando algunos errores numantinos. En el minuto 10 el portero Iván Martínez sacaba un pase muy malo desde su área que recogía Pereira en un ataque de dos para uno. La defensa numantina estuvo rápida para taponar y sacar.

Tras el susto el partido comenzó a calmarse un poco pero el Numancia seguía disponiendo de las mejores ocasiones. En el minuto 17 una falta lateral de Héctor Peña la remataba alta Ian Olivera; en el 25 de nuevo Peña ponía un centro peligroso al primer palo; y el el 27 una falta sobre Alain colgada desde la derecha por Escardó se quedaba cerca de la cabeza de Hugo Matos.

No obstante el primer gol y único iba a caer del lado asturiano. Un balón parado en el lateral derecho del Numancia la colgaba Blanco y Jaime, en un fallo de marca y posiblemente adelantado, la picaba para que se colase entre las piernas de Iván Martínez. Tocaba remar contra la corriente como el día del Bergantiños. Pero con peor resultado al menos en la primera parte.

El Lealtad de Villaviciosa se veía en su mejor pronóstico. Faltas y 'faltitas', tardanza en los saques, un juego mucho más trabado... No querían facilitar la remontada. Por su parte en Numancia seguía intentando aprovechar el balón parado, pero la ausencia de Jony se notaba. Un córner rematado por De Frutos en el 33 se iba fuera por poco. Lo había sacado Escardó, quien tres minutos después dio el susto tardando en recuperarse de una falta. Todo quedó en nada. Unos minutos después ya estaba corriendo de nuevo.

Héctor Peña seguía percutiendo por la derecha y un centro suyo llevó el 'huy' a la grada en el 39 aunque Hugo Matos llegó más tarde que el defensa. Dos minutos después era Dani García, esta vez delantero titular, quien veía cómo le 'limpiaban' un centro a media altura con muy buena pinta. La primera parte se cerró con un pase de Escardó con muy buena visión de juego que cazó Fermín para lanzarlo al área pequeña, donde el portero asturiano estuvo rápido para que no pasase a mayores.

Los primeros segundos de la segunda parte parecían impelidos por una charla dura de Ángel Rodríguez. Antes del primer minuto Fermín había obtenido una falta en la frontal de área que Dani García remató contra la barrera tanto a la primera como el rechace.

El Lealtad de Villaviciosa sabía que atrincherarse tan pronto podía ser su final y dio algunos zarpazos. En el 50 Nacho remataba desde la izquierda tras un carrerón de un compañero e Iván, en dos tiempos, atrapaba el balón raso. Los asturianos se vinieron arriba y aumentaron la presión en la salida de balón, a ratos espesa, del Numancia.

Siguiente ocasión numantina, un remate de Dani García... al tobillo del defensa. Ángel Rodríguez veía que la cosa no tenía claridad y sentó a Hugo Mato y Delgado para dar salida Godson y Pablo Álvarez. Pero una nueva imprecisión, esta vez en una cesión de Moustapha sobre Iván, casi remata al Numancia. El guardameta se llevó un buen golpe con el delantero.

El propio Mustapaha remataba en el 60 desviada una falta lateral y un minuto después Escardó probaba de lejos mandándola a la grada, y no precisamente a las primeras filas. Un remate desviado de Blanco y otra falta a favor de Numancia a la barrera llevaban el partido al ecuador, cuando Escardó intentaba volver a colocarla suave a la escuadra y esta vez se le iba fuera.

El entrenador del Numancia volvía a intentar una reacción desde el banquillo. Yannick entraba por Moustapha y Bonilla por Fermín, que el de Ágreda tiene una zurda portentosa para las jugadas a balón parado que se sucedía.

Y tanto que sí. Nada más saltar al terreno de juego Bonilla colgaba una falta lejana a la cabeza de De Frutos y el segoviano marcaba un buen gol, anulado por fuera de juego. Pero al menos la portería de Junquera ya no parecía tapiada.

Un buen disparo raso de Buyla se iba a córner y en el saque se reclama penalty sobre De Frutos. 'Sigan, sigan'. El propio De Frutos disparaba en el 79 con mucha potencia y en el rechace del portero, bastante centrado, los delanteros rojillos sólo podían mirar.

Quedaban diez minutos reglamentarios y cinco de añadido, un cuarto de hora para intentar al menos el empate. Pero la desesperación consumía ya al CD NNumancia, ejemplificada por ejemplo en un tiro de Buyla en el minuto 87 sin orientación y teniendo mejores opciones. Más cerca anduvo dos minutos después una falta lanzada por Bonilla y rematada por Escardó que repelió Junquera. Apenas quedaba un córner muy pasado de Bonilla sin rematador, unos últimos instantes con la sensación de un Numancia atenazado y caras largas en el césped y en la grada. El Lealtad se llevaba su segunda victoria de la temporada fuera de casa; el CD Numancia, una decepción que golpea con fuerza las opciones de ascenso. Cuatro puntos de los últimos 24 posibles y la sensación de que, más aún sin Jony, no hay pólvora arriba y los errores se pagan muy caros.