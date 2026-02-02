El Numancia no realiza una última incorporación

Publicado por Raúl Alonso Soria Creado: Actualizado:

El CD Numancia no realizó este lunes ningún movimiento en el último día de poder incorporar jugadores en el mercado de invierno. A pesar de contar con una ficha libre sub 23, se decidía no inscribir a nadie. De todas formas, en próximas fechas y si desde la dirección deportiva se estimará conveniente, se podría llevar cabo ese fichaje siempre y cuando se tratase de un agente libre, un futbolista que en estos momentos esté sin equipo. Aunque a medio plazo tampoco se baraja esa opción.

En las últimas horas, debido a las lesiones que han venido arrastrando varios jugadores de ataque, se abrió la posibilidad de reforzar esa zona del terreno de juego, algo que, de momento, se ha descartado. El pasado domingo en la rueda de prensa posterior al encuentro ante Lealtad el técnico numantino quiso dejar claro que «traer por traer no es necesario». Y es que Ángel Rodríguez confía en poder recuperar en breve tanto a Juancho como a Álex Gil, quienes han cumplido tres y dos semanas de baja respectivamente.

De esta manera, los refuerzos del C. D. Numancia durante este periodo han sido seis: Iván Martínez, San Vicente, Escardó, Pablo Álvarez, y los ecuatorianos Quiñónez y Peralta. Un portero, dos defensas, un pivote y dos centrocampistas ofensivos para intentar mejorar estas demarcaciones. Para el entrenador de los rojillos el balance de este mercado «es positivo», añadiendo que «creo que se han hecho las cosas bien. Lo importante es que los que han venido puedan sumar». En el lado opuesto, han causado baja por diferentes motivos el meta Joel Jiménez, Danese y Berto.

La primera plantilla queda con 24 fichas para afrontar los próximos meses de competición, donde teniendo en cuenta la trayectoria descrita hasta esta 21ª jornada el margen de error es mínimo si se quieren mantener las opciones de pelear por una de las plazas que otorgan pasaporte para jugar por el ascenso. La primera ‘final’ se presenta el domingo en feudo del Salamanca UDS, conjunto que viene de perder ante el Coruxo en O Vao, cayendo hasta la sexta plaza para salir de las posiciones de play-off. «Hemos sido inferiores durante los 90 minutos. No hemos estado a la altura», admitió su entrenador Jorge García una vez concluido el choque en tierras viguesas.

Los charros aventajan en tres puntos en la clasificación a los sorianos. Se presenta un partido importante para los dos clubes.