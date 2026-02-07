El Calasanz se juega el liderato en Turégano

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Turégano-Calasanz marca la jornada 19 de la Primera División Regional de Aficionados en un encuentro en el que está en juego el liderato. Un partidazo que con el permiso del Vista Alegre enfrentará a los dos grandes candidatos por conseguir el ascenso directo. Un fin de semana en el que el San José y el Golmayo Camaretas juegan en casa contra Venta de Baños y Burgos Internacional, mientras que el Sporting Uxama visita al Espinar en un duelo por todo lo bajo en la clasificación.

La pelea por el liderato será el sábado a partir de las 16.15 horas con un Calasanz que tendrá una verdadera prueba de fuego ante su gran rival por el ascenso directo. Si el equipo de Fran Valero es capaz de ganar en Turégano daría un golpe encima de la mesa y presentaría todas sus credenciales para subir a Tercera División. Después de ganar el pasado fin de semana al Belorado la racha del Calasanz es espectacular en su objetivo de ser primero al final de la temporada. El Turégano, por su parte, se ha recuperado de una mala racha y con dos victorias sigue siendo uno de los favoritos para subir de categoría.

El San José, que el pasado fin de semana asaltaba el difícil campo del Briviesca con una goleada, recibe el sábado desde las 15.45 horas al Venta de Baños con el objetivo de seguir sumando de tres en tres para mantener todas sus opciones intactas de jugar la promoción de ascenso. Los de Carlos Carramiñana no debería tener problemas para superar a un equipo que está instalado en la zona baja de la clasificación. El choque se jugará en el campo del San Andrés al estar inundado San Juan de Garray.

Asomándose a la zona de descenso se encuentra un Golmayo Camaretas que este domingo desde las 16.00 horas recibe al Burgos Internacional con el objetivo de poner fin a su pésima racha de tres derrotas seguidas. El conjunto balaguero tiene la necesidad de sumar de tres en tres para no meterse en problemas clasificatorios.

Una tabla que tiene a Sporting Uxama y Espinar en las dos últimas posiciones y que desde este sábado desde las 17.00 horas se verán las caras en la localidad segoviana. La salvación la tienen muy complicada los dos equipos y para mantener la esperanza de seguir en Regional sólo les vales sumar de tres en tres.