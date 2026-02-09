Voleibol
Viaje organizado a Leganés para animar al Grupo Herce Soria
El partido se jugará el sábado a las 20.00 horas y el precio del desplazamiento es de 35 euros
El Grupo Herce Soria ha organizado un desplazamiento de la afición para el partido de la Superliga Masculina de Voleibol que enfrentará al UC3M Voleibol Leganés y al Grupo Herce Soria Voleibol el próximo sábado 14 de febrero de 2026 a las 20.00 horas en el Pabellón Europa de Leganés.
El paquete del viaje incluye autobús ida y vuelta desde Soria, bocadillo de cena y entrada para el partido. El precio es de 35 euros y los horarios exactos de salida y llegada se comunicarán en los próximos días a través de las redes sociales del club. Las inscripciones ya están abiertas en el teléfono 652810747
Con este desplazamiento se pretende llenar de azul las gradas del Pabellón Europa y dar el máximo apoyo al equipo en un encuentro clave de la segunda vuelta de la Superliga.