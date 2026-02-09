Viaje organizado a Leganés para animar al Grupo Herce Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria ha organizado un desplazamiento de la afición para el partido de la Superliga Masculina de Voleibol que enfrentará al UC3M Voleibol Leganés y al Grupo Herce Soria Voleibol el próximo sábado 14 de febrero de 2026 a las 20.00 horas en el Pabellón Europa de Leganés.

El paquete del viaje incluye autobús ida y vuelta desde Soria, bocadillo de cena y entrada para el partido. El precio es de 35 euros y los horarios exactos de salida y llegada se comunicarán en los próximos días a través de las redes sociales del club. Las inscripciones ya están abiertas en el teléfono 652810747

Con este desplazamiento se pretende llenar de azul las gradas del Pabellón Europa y dar el máximo apoyo al equipo en un encuentro clave de la segunda vuelta de la Superliga.