El Balonmano Soria sale del descenso

El gol de Miguel Campos el pasado sábado que daba la victoria ‘in extremis’ ante Benidorm vale oro para un Balonmano Soria que sale de los puestos de descenso y que necesitaba una alegría de estas dimensiones para seguir creyendo en la permanencia en la categoría Honor Plata. Más que dos puntos para un equipo amarillo que vivió una jornada propicia con las derrotas de Base Oviedo y de Contazara Zaragoza.

Base Oviedo se vio superado en su cancha por el líder Cajasol Sevilla y Balonmano Zaragoza caía en su desplazamiento a la pista del San Pablo Burgos. Dos traspiés que fueron celebrados en el San Andrés ya que permitieron al conjunto de Oriol Castellarnau escalar hasta la decimosegunda plaza, puesto que es el objeto de deseo para este trío de equipos. Sorianos, ovetenses y zaragozanos están empatados a doce puntos y todo indica que sólo uno logrará la salvación a la finalización del curso en el mes de mayo. Uno de ellos estará condenado a bajar directamente de categoría y el otro jugará el play out con un rival de Primera Nacional para seguir en Plata.

Alcobendas está desahuciado y continúa sin puntuar mientras que Trops Málaga parece descolgarse al contar con cuatro puntos menos que sus rivales más directos. Un escalón por encima de BM Soria está Club Cisne con tres puntos más y de momento respira con tranquilidad, aunque no se puede descuidar ya que restan más de diez jornadas por disputarse. Sinfín sí que tendría la salvación virtual ya que con 20 puntos en su casillero parece complicado que le recorten esta importante renta en la clasificación.

El próximo sábado, a partir de las 19.00 horas, el BM Soria visita la cancha OAR Coruña en el que será uno de los desplazamientos más exigentes de la temporada. Los gallegos, a pesar de ser un recién ascendido, ocupan la quinta posición y en las cuatro últimas jornadas han logrado tres victorias y han encajado una derrota.

Sumar en A Coruña sería un gran premio en una jornada 20 en la que desde Soria se estará muy pendiente del enfrentamiento directo que tendrán BM Zaragoza y Base Oviedo. Un resultado que puede marcar el futuro de los sorianos en su pelea por salvarse.

El mes de febrero lo cerrará el BM Soria recibiendo la visita del líder Cajasol Sevilla. Será un duelo muy exigente, aunque los de Castellarnau ya derrotaron el fin de semana pasado a uno de los ‘gallitos’ como Benirdorm. Marzo arrancará con un duelo vital con el choque en la pista de Zaragoza.