El Club de Golf Soria prepara el inicio de la nueva temporada con su primer torneo

El Club de Golf Soria ha abierto inscripciones para el XXXII Gran Premio Junta de Castilla y León. El torneo, programada para el sábado 21 de febrero, será el primero que se celebrará este año en sus instalaciones.

Cartel del Gran Premio Junta de Castilla y León.HDS

Las inscripciones podrán formalizarse hasta el 18 de febrero a través de los canales habituales, es decir, presencialmente en las oficinas del club, o bien por vía telefónica (629 664 203), por correo electrónico (golfsoria@golfsoria.com) o directamente en la página web www.golfsoria.com. El precio de inscripción es de 15 euros para los socios del Club de Golf Soria, 12 euros para los sub 21, 18 euros para los jugadores con licencia federativa en Castilla y León, y 22 euros para jugadores con otras licencias federativas.

El torneo, que cuenta con el apoyo de la Federación de Golf de Castilla y León y de la Diputación de Soria, es clasificatorio para la final, programada para el 21 de marzo en el campo salmantino de La Valmuza.

Pueden encontrar más información en: https://www.golfsoria.com/gran-premio-junta-de-castilla-y-leon/