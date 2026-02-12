Fútbol
El C.D. Golmayo Camaretas organiza un campus deportivo en Semana Santa
Se celebrará a lo largo de tres jornadas en horario de mañana. El plazo de inscripción está abierto
El C.D. Golmayo Camaretas, que inició su andadura en los clinics en el 2023, vuelve con la tercera edición en esta época tras sus exitosas etapas anteriores (también en navidad) ya que siempre cuentan con aproximadamente medio centenar de inscripciones.
En esta ocasión, contarán con tres jornadas (30 y 31 de marzo y 1 de abril) en horario de mañana (de 10:00 a 14:00 horas) para jugadores y jugadoras, tanto del club como externo, por el módico precio de 50€. Desde el club siempre han expresado su deseo de seguir ayudando al desarrollo personal de cada participante así como a la economía de sus padres apostando por el deporte como derecho no como privilegio.
Para llevar a cabo este campus se contará con entrenadores titulados del C.D. Golmayo Camaretas. Cualquier persona interesada puede contactar con ellos o bien realizar la inscripción a través del siguiente enlace: https://www.avaibooksports.com/inscripcion/iii-campus-de-futbol-semana-santa-camaretas-2026/