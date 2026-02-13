El C.V. Grupo Herce se examina lejos de casa antes de la Copa

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Grupo Herce, que contará en la grada con un buen puñado de seguidores, se desplaza este sábado hasta la Comunidad de Madrid para, a partir de las 20.00 horas, saltar a la pista del pabellón Europa y enfrentarse al C.V. Leganés. Los celestes quieren lograr tres puntos que les permita mantener la cómoda ventaja que tiene en la segunda posición de la tabla.

El partido en Leganés será el último de los que disputen los celestes a domicilio antes de disputar en Valencia la Copa del Rey (del 26 al 1 de marzo), y por lo tanto una buen piedra de toque, como apuntó el técnico Alberto Toribio, para "analizar en qué punto estamos", en los momentos previos a la Copa.

Enfrente del equipo celeste está un C.V. Leganés que es noveno en la tabla con opciones de meterse en zona de play off por el título. El pasado fin de semana venció en Tarragona (2-3), y en su cancha ya superó a C.V. Manacor a comienzos de enero. En el partido disputado en Los Pajaritos, los celestes no tuvieron problemas para doblegar al cuadro madrileño por 3-0.

De cara al choque, la rotación inicial de Alberto Toribio podría ser la misma que el pasado fin de semana superaba a Pamesa Teruel en Los Pajaritos con un claro 3-0. Una rotación formada por Lucas Lorente, Mimoun, Domenech, Omar Hoyos, Lindberg Viktor, Juan Pablo Moreno y Arnau Masía como líbero.