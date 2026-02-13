El Ingenieros lucha por el play off en Ejea

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ingenieros de Soria Club de Rugby afronta este sábado 14 de febrero, a las 15.15 horas, en el Estadio Municipal de Luchán, un partido correspondiente a la undécima jornada de la Primera Regional Aragonesa frente a Ejea Rugby, en un encuentro que puede resultar determinante en la lucha por los puestos de playoff.

El conjunto soriano llega a la cita con la necesidad de sumar una victoria que le permita seguir aspirando a entrar en la fase final por el título. Actualmente, Ejea ocupa la última plaza que da acceso al playoff y aventaja al Ingenieros en cinco puntos, por lo que un triunfo soriano podría reducir la diferencia hasta dejarla entre uno y tres puntos, dependiendo de los bonus, manteniendo así al equipo dependiendo de sí mismo en el tramo final de la temporada.

La preparación del encuentro ha estado marcada por varias semanas atípicas en cuanto a entrenamientos, en las que el equipo no ha podido trabajar con la regularidad habitual, lo que ha obligado al grupo a adaptarse y a optimizar al máximo cada sesión disponible. A pesar de ello, la plantilla ha mantenido el compromiso y la intensidad en el trabajo, centrada en llegar al partido en las mejores condiciones posibles.

Pese a estas circunstancias, el Ingenieros viajará a Ejea con la determinación de competir al máximo nivel. Los jugadores del conjunto soriano afrontan el encuentro con el objetivo de seguir representando a Soria con compromiso y orgullo, y de luchar hasta el final por mantenerse en la pelea por los puestos de playoff, apoyados, como siempre, por el respaldo de su afición.