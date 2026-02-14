El Club Soria Baloncesto se refuerza con el norteamericano Cameron Stitt

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Soria Baloncesto refuerza su primer equipo masculino con un fichaje de campanillas, tal y como ha anunciado el club soriano. Se trata de norteamericano Cameron Stitt, jugador de 24 años que tendrá su primera experiencia en el baloncesto europeo.

La nueva incorporación del equipo soriano aportará talento y fortaleza física al equipo de cara a la segunda vuelta de competición gracias a sus 203 tres centímetros de altura. Natural de Charlotte, el jugador militó durante dos temporadas (2022-2024) en el Delaware State Hornets, equipo de la División I (Medio Este) la NCAA, participando en 50 partidos en esas dos temporadas.

El primer equipo del CSB milita en la Primera División de Castilla y León y esta incorporación supone un salto de calidad para el equipo. Los sorianos juega este domingo en el pabellón de San Andrés, a partir de las 18.00 horas, ante Baloncesto La Flecha, tercer clasificado.