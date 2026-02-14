Amanda García y Alejandro Plá, campeones regionales de duatlón en un Langa pendiente del Duero

Pódiums de Campeonato de Castilla y León de Duatlón Sprint celebrado en Langa de Duero.FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE TRIATLÓN Y PENTATLÓN MODERNO

Con la orilla del río Duero lamiendo el polideportivo de Las Eras de Langa de Duero, e inundando piscinas y campo de fútbol, el Duatlón de Langa de Duero 2026 tuvo que suspender la prueba matinal de menores. La rápida reconfiguración de los circuitos por parte de la organización, permitió que por la tarde se pudiera disputar el Campeonato de Castilla y León de Duatlón Sprint, con la espectacular victoria de Amanda García en mujeres (Deporama Triatlón Soriano) (59:49) y de Alejandro Plá (Triatlón Diablillos de Rivas) en hombres (50.08).

La prueba, en lugar de correr paralela al río, con el trazado inicial completamente anegado por el agua, se trasladó a la zona de ciclismo, más elevada, que fue ligeramente recortada para poder encajar el nuevo circuito. El viento fue la otra gran amenaza de la jornada, pero los deportistas supieron capear el temporal, demostrando su capacidad de sufrimiento y adaptación, compitiendo con coraje y con pocas bajas en línea de salida.

La cita masculina tenía un número muy elevado de aspirantes al título, con nivel más que contrastado para pelear por el cetro regional. Y eso se notó en los primeros dos giros, de algo menos de 5 kilómetros de longitud. Así, en el primer paso por vuelta, Daniel Hernando, Alejandro Pla, Hugo Fernández, Raúl Gómez y Fernando Carmona, rompían la carrera para marcharse en solitario.

Hernando se encargó de tirar para hacer una selección, logrando que en el último giro se quedaran Fernando Carmona y Raúl Gómez. Por tanto, Plá y Fernández seguían su estela, a falta de adentrarse en el segmento ciclista de casi 20 kilómetros. Sin embargo, en la transición, Fernández se mostraba ambicioso saliendo en primera posición con un par de segundos de diferencia con respecto a sus compañeros de escapada.

Sin embargo, el segmento ciclista no propició ninguna aventura, y los tres hombres de cabeza se mantuvieron juntos, dejando que fuera el último parcial a pie de 2,5 kilómetros el que marcara las diferencias. Plá, que la semana pasada fue podio en el clasificatorio de Soria, volvió a demostrar un ritmo endiablado para sellar la victoria. Hernando se llevó el subcampeonato y Hugo Fernández, la tercera plaza.

En mujeres, la prueba tampoco decepcionó. En este caso fueron cuatro las deportistas que se fueron en cabeza. Amanda García, fue la encargada de hacer la selección a pie, seguida por su compañera de equipo María Barceló, Alba Núñez e Irene Redondo.

Las fuerzas estaban tan igualadas que apenas se produjeron cambios sobre las dos ruedas. Solamente Irene Redondo perdió unos segundos, pero sin dejar de lado sus opciones a la victoria. Por detrás, Daniela Izquierdo y Mara Prieto demostraban no estar tan lejos de la cabeza, aunque si las primeras no bajaban de ritmo, tenían difícil entrar.

Los últimos kilómetros a pie acabaron de poner las cosas en su sitio. Amanda García se llevó el campeonato de forma brillante. La segunda plaza de la prueba sería para María Barceló, pero al no ser castellano y leonesa, el subcampeonato regional sería para Alba Núñez, que lo amarraría por los pelos ante la recuperación de Irene Redondo, tercera en el campeonato y cuarta en la general.

Los mejores equipos serían los del Deporama Triatlón Soriano, tanto en mujeres como en hombres.