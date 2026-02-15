El Numancia B paga sus errores con derrota

Publicado por Área 11 Tordesillas Creado: Actualizado:

El Numancia B pagó caro sus facilidades defensivas para encajar una clara derrota, la segunda consecutiva en la liga, en su visita al campo municipal Las Salinas ante el líder, Atlético Tordesillas, por 3-0. Con este tropiezo, el filial rojillo está situado en la antepenúltima plaza de la clasificación del grupo 8 de la Tercera Federación con 16 puntos.

El equipo vallisoletano comenzó teniendo más la posesión del balón y llevando la iniciativa en el juego, aunque serían los sorianos los que generaran la primera acción peligrosa en un fuerte disparo de Manu González que salió fuera rozando el poste en el primer minuto de juego. A partir de entonces, el bloque pucelano acentuó su dominio sobre el marco rival y llegó la primera oportunidad para los locales en una buena jugada de Saúl, que asistió a Chatún y el disparo del delantero lo envió a córner en una buena intervención Oleg a los 5 minutos. No tardaría el Atlético Tordesillas en inaugurar el marcador a los 8 minutos de la primera parte en una jugada en la que Chatún remató de cabeza; el balón lo rechazó en primera instancia y Miguel Velázquez empujó el balón al fondo de las mallas.

El conjunto tuvo problemas en la línea defensiva y esto lo pagó caro con el 2-0 anotado por el conjunto local en el meridiano de la primera parte, en una jugada en la que el portero Oleg realizó una salida alocada, Jesús Torres controló el balón y cedió a Chatún, que marcó a puerta vacía el 2-0. El encuentro se le puso de cara al Atlético Tordesillas, que tuvo otra buena oportunidad tras un pase Chatún a Dani Díaz, pero el disparo de este se estrelló en la defensa rival. Los soriano lo intentaron un poco después, al filo de la media hora de juego, en una internada de Álvaro Neves, que acabó con un centro que acabó enviándose a córner por la zaga local.

Los vallisoletanos siguieron generando peligro con facilidad en el área rival y esta vez pudo marcar por medio de Saúl, quien aprovechó una asistencia de Jesús Torres, para lanzar un disparo que se encontró con la buena parada de Oleg. Los numantinos no supieron aprovechar una salida en falso en el tramo final de la primera parte, a la salida de un córner, y el balón acabó de nuevo marchándose a saque de esquina. Al filo del descanso, el equipo pucelano pudo aumentar su renta en una excelente ocasión en otra salida en falso del meta Oleg, ante la llegada de Jesús Torres, pero el meta supo rectificar ante el disparo del delantero, que se había escorado demasiado, desviando con acierto el balón.

Tras el paso por los vestuarios, el Numancia B trató de acortar distancias en el arranque del segundo tiempo en un centro de Marco Beltrán, que remató en un remate fallido de chilena de Aarón, que se marchó muy desviado. Sin embargo, el líder encarriló el partido a su favor con el 3-0 anotado en el minuto 47 en un nuevo fallo defensivo, en el que Pedro Benito le cedió a Oleg, el portero no llegó al balón, y Saúl marcó a puerta vacía. Los sorianos tuvieron poca capacidad de reacción, aunque lo intentaron en un remate final de Alejandro Ayuda, que se marchó fuera.

El Atlético Tordesillas pudo aumentar su ventaja en otra ocasión de Saúl, pero su remate cruzado salió rozando el poste en el 69. El encuentro, con todo decidido, acabó con una última ocasión para el Numancia B con un remate de Iván Niño, que se fue rozando el palo en el minuto 88.