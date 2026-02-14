El Almazán empata ante el Mirandés B y el Numancia B visita este domingo al líder

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La S.D. Almazán ha empatado a un gol con el Mirandés B en encuentro disputado en La Arboleda, un choque en el que el equipo burgalés comenzó adelantándose en el marcador. En la vigésimo segunda jornada del Grupo VIII de Tercera División, mañana domingo es el turno del filial rojillo.

El encuentro entre la S.D. Almazán y el Mirandés B pudo disputarse sin problemas demostrando de nuevo el Municipal de La Arboleda que tiene un gran sistema de drenaje. Los goles llegaron en la segunda parte del encuentro. En el 74 se adelantaba en equipo visitante por mediación de Markel Martínez. Con el 0-1 buscó el Almazán el tanto del empate, gol que llegaba en el minuto 90 y que era anotado por Dani Martínez. Para el próximo fin de semana, el equipo que dirige Pablo Ayuso se desplaza a tierras vallisoletanas para medirse al CDF Mojados.

Por otra parte, el Numancia B se desplaza este domingo hasta tierras vallisoletanas para, a partir de las 16.30 horas, pisar el césped del Municipal de Las Salinas para enfrentarse al Atlético Tordesillas. Un compromiso complicado para el equipo de Fredy Vera en tanto que visitan al líder del Grupo VIII.

El filial rojillo afronta su segundo desplazamiento consecutivo en el que será partido complicado toda vez que los rojiblancos, que vienen de empatar sin goles ante el Cristo Atlético, solo han perdido dos encuentros en lo que va de temporada. Los rojillos intentarán conseguir un resultado positivo para salir de la zona de descenso.