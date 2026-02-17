El C.A. Numancia empata con el colista y sigue sexto en Liga Nacional de billar a Tres Bandas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.A. Numancia de Billar firmó tablas (4-4) frente al C.B. Valladolid en la novena jornada del Grupo B de la Liga Nacional de Primera División, disputada el pasado sábado en el Casino, en un encuentro equilibrado que permite a los sorianos mantenerse en la sexta posición de la clasificación, pero sin llegar a poner tierra de por medio con la parte baja de la tabla como era su intención.

El conjunto numantino acumula 7 puntos tras nueve jornadas, con un balance de 2 victorias, 1 empate y 6 derrotas, y un promedio general de 0,774. La clasificación continúa encabezada por C.B. Mataró con 20 puntos, seguido de Invictus Granollers ‘B’ (19) y C.B. Valencia (18).

En el enfrentamiento ante el Valladolid, el equipo soriano logró cuatro puntos gracias a las victorias de Pedro Camarero, que se impuso con claridad (40-12), y Eduardo Molina, que sacó adelante su partida por 40-29. Por su parte, Carlos Cortés cedió en su enfrentamiento (34-40), mientras que Rafael Soto no pudo sumar tras caer por 32-40.

Con este empate, el Numancia mantiene su posición en la zona media del grupo y continúa en la pelea por escalar puestos en la recta final de la competición.