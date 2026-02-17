El BM Zaragoza, rival del BM Soria, destituye a su entrenador

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El BM Contazara Zaragoza, rival directo del BM Soria en la lucha por la permanencia en División de Honor Plata, ha anunciado la destitución de su técnico, Mariano Ortega, como consecuencia de los resultados en las últimas jornadas y tras perder el pasado fin de semana por 21-25 ante Base Oviedo, otro rival directo en la lucha por la salvación.

"La situación deportiva del equipo ha llevado a la entidad a tomar esta decisión con el objetivo de afrontar la próxima fase de la temporada con un nuevo impulso. Agradecemos a Mariano Ortega su trabajo, profesionalidad y dedicación durante estos meses", ha señalado el club maño en un comunicado.

El BM Contazara Zaragoza es uno de los rivales del BM Soria en la lucha por la permanencia en la segunda categoría del balonmano nacional. Recién ascendido, al igual que el club soriano, ocupa la décimo cuarta posición de la tabla con 12 puntos, un puesto por debajo y con la misma puntuación que el grupo que dirige Oriol Castellarnau. A diez jornadas para que termine la fase regular, el equipo maño espera una reacción con esta destitución.

El BM Soria superó en la primera vuelta del campeonato de BM Zaragoza en el San Andrés por 39-32. Ambos equipos vuelve a verse las caras el próximo 1 de marzo, a partir de las 12.30 horas, en el pabellón Siglo XXI, un encuentro que se antoja clave para las opciones de permanencia del BM Soria.

Mariano Ortega es un clásico del balonmano español. Entre sus amplio palmarés como jugador destaca el título de campeón del Mundo logrado con España en Túnez 2005 y las dos platas logradas con el combinado nacional en el Europeo en 1998 y 2006.