Al CSB Semillas Adolfo Martínez se le resiste la victoria en casa

Nuevo partido de nuestras chicas del CSB Semillas Adolfo Martínez en el Polideportivo San Andrés en Soria contra un rival de la zona alta de la clasificación y con trayectoria ascendente, Raisan Eloy Villanueva.

El equipo santanderino fue el claro dominador del marcador durante todo el encuentro, que demostró un gran juego físico gracias a su altura y a un mayor ritmo de juego frente a las sorianas Tanto el primer como el segundo cuarto, fueron similares, mucho poderío físico en el rebote que lastró al equipo durante todo el partido, sumado a las imprecisiones de las sorianas en el rebote y a ajustes defensivos, ataque donde no aprovechamos las ventajas generadas con nuestro juego, lo que permitió a las rivales obtener parciales abultados de 7-26 y 9-19, respectivamente, con un resultado al descanso de 16-45.

Tras el paso de vestuario, el equipo del CSB se centró en tratar de realizar correctamente todas aquellas facetas que estaban en su mano y tratar de minimizar las ventajas de las rivales. Por eso, la segunda mitad estuvo más competida porque el ritmo, esfuerzo y actitud fueron a mejor de las chicas del CSB Semillas Adolfo Martínez, lo que permitió conseguir parciales más igualados.

El tercer cuarto fue de 17-27 y el cuarto de 11-19, donde se muestra la mejor segunda parte y mayor trabajo durante este tramo del partido, aunque su gran acierto de tiro libre marcó una gran diferencia. Cabe destacar en este partido la aportación de las juniors del CSB, que habiendo jugado un partido matutino, doblaron y aportaron su juego durante este encuentro.

El CSB Semillas Adolfo Martínez debe de centrarse en los brotes verdes de su juego y trabajo, y no en las desconexiones, esperando mantener y mejorar algunos aspectos de cara a futuros partidos, para poder conseguir nuevas victorias y lograr la permanencia en la categoría.

Este fin de semana el equipo de Soria volverá a jugar en casa y recibirán a las salmantinas Baloncesto Arelsa, el domingo 22 de febrero a las 18.00 horas en el Polideportivo San Andrés.