El alevín femenino del Sporting Santo Domingo C.V. vuelven a la competición

El Sporting Santo Domingo A de la Liga Oro del Campeonato Regional de Edad Alevín Femenino no ha disputado todavía ningún partido oficial en 2026 y afrontará este fin de semana un triple compromiso. La cantera sportinguista disputará 18 encuentros este fin de semana.

De esta manera, el viernes jugará dos choques en el Polideportivo Fuente del Rey (a las 18.15 y a las 20.15 horas ante los dos equipos del Río Duero) y el sábado, a las 18.30 horas, en el Polideportivo del Colegio Las Pedrizas, recibirá al Liceo Maristas de Burgos. El Sporting Santo Domingo A alcanzó la novena plaza en la última edición de la Copa de España -celebrada a finales de diciembre en Valladolid- y suma cinco victorias y una derrota en el Campeonato Regional de Edad. La cantera del Sporting Santo Domingo disputará dieciocho partidos este fin de semana: seis el viernes, dos el sábado y diez el domingo.

El viernes también juegan los otros dos equipos alevines de la Liga Oro, el Sporting Santo Domingo B y el Sporting Santo Domingo C, además del Sporting Santo Domingo A y el Sporting Santo Domingo B del Campeonato Regional de Edad Benjamín. Al igual que las alevines del Sporting Santo Domingo A, las del Sporting Santo Domingo B también se medirán el sábado al Liceo Maristas de Burgos. Y el domingo llegará el turno para los enfrentamientos entre los diferentes equipos del Sporting y el Valladolid Club Voleibol. El más destacado de los cinco duelos que medirán a ambos clubes es el Hospital Latorre Sporting A-VCV Castilla de la Liga Oro del Campeonato Regional de Edad Infantil Femenino, previsto para las 10.00 horas, en el Polideportivo de Los Pajaritos.

Las sorianas lideran la clasificación, con 30 puntos (nueve victorias por 3-0 y una más por 3-1), y en el segundo puesto, con 27, está el cuadro vallisoletano, que sólo ha sido superado esta temporada por el Hospital Latorre Sporting A. Este equipo alcanzó una brillante cuarta plaza en la Copa de España y aspira a clasificarse para el Campeonato de España. También entrarán en liza ante las pucelanas el otro equipo infantil de la Liga Oro -el Hospital Latorre Sporting B- y las cadetes del Sporting Santo Domingo A. El Muralla de Ávila será el rival del Sporting Santo Domingo en los cinco choques restantes. En ellos competirán los cadetes, los alevines y los benjamines del Sporting Río Duero y los dos conjuntos femeninos de la Liga Plata (el Sporting Santo Domingo B cadete y el Hospital Latorre Sporting C infantil).