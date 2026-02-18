Heraldo-Diario de Soria

Seis sorianos compiten en la Liga Madrileña de Kickboxing Interclub 2026

El equipo compite este fin de semana en Collado Villalba con representación en K1, Kick Light y Light Contact

Kickboxers sorianos compiten este fin de semana en Collado Villalba.

Kickboxers sorianos compiten este fin de semana en Collado Villalba.HDS

Heraldo-Diario de Soria
Soria

Seis competidores sorianos participarán el próximo sábado 21 de febrero en la Liga Madrileña Interclub 2026 – Edición 1, que se celebrará en Collado Villalba (Madrid) bajo la organización del Club Deportivo Yusei y con el respaldo de la Federación Madrileña de Kickboxing y Muaythai.

El equipo soriano desplazará a Camilo (-74 kg), William (-63 kg), Rubén (-63 kg), Ángel (-80 kg), María (-61 kg) y Nora (-50 kg), que competirán en distintas modalidades como K1, Kick Light y Light Contact, dentro de una jornada que reunirá a deportistas de diferentes clubes en un formato interclub que fomenta la experiencia competitiva y el crecimiento deportivo.

La cita arrancará con el pesaje a las 9.15 horas y el comienzo de los combates está previsto entre las 10.00 y las 14.00 horas. Para los representantes sorianos supondrá una nueva oportunidad de medirse a rivales de otras comunidades y seguir acumulando rodaje competitivo en una temporada que arranca con intensidad.

La presencia de seis competidores en distintas categorías de peso refleja el crecimiento del kickboxing y disciplinas asociadas en Soria, consolidando la apuesta por el deporte de contacto tanto en categorías masculinas como femeninas y reforzando la proyección del talento local en escenarios nacionales.

