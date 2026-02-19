Heraldo-Diario de Soria

Kickboxing

El soriano Pablo Bastida participa en 'The King of the ring' que se celebra en León

Se trata de una velada que ofrece ocho combates de Muay Thai, Kickboxing y Jiu Jitsu. El soriano se mide un rival local

Cartel del combate en el que participa el kickboxer soriano.

Cartel del combate en el que participa el kickboxer soriano.LEON FIGHT CLUB

Publicado por
Heraldo-Diario de Soria
Soria

Creado:

Actualizado:

En:

El kickboxer soriano del Club Kickboxing Soria, Pablo Bastida Gómez, participa este sábado en 'The king of the ring' que se celebra en León y que organiza el Leon Fight Club. 

'The king of the ring' es una velada de ocho combates de varias disciplinas marciales, Muay Thai, Kickboxing y Jiu Jitsu, por lo que el kickboxer soriano cambiará para esta ocasión el tatami por el ring. Pablo Bastida se enfrentará en su combate a un kickboxer local. 

tracking