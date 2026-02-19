Kickboxing
El soriano Pablo Bastida participa en 'The King of the ring' que se celebra en León
Se trata de una velada que ofrece ocho combates de Muay Thai, Kickboxing y Jiu Jitsu. El soriano se mide un rival local
El kickboxer soriano del Club Kickboxing Soria, Pablo Bastida Gómez, participa este sábado en 'The king of the ring' que se celebra en León y que organiza el Leon Fight Club.
'The king of the ring' es una velada de ocho combates de varias disciplinas marciales, Muay Thai, Kickboxing y Jiu Jitsu, por lo que el kickboxer soriano cambiará para esta ocasión el tatami por el ring. Pablo Bastida se enfrentará en su combate a un kickboxer local.
Gonzalo Monteseguro