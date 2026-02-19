Alberto Toribio: "No veo al equipo pensando en la Copa"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del C.V. Grupo Herce, Alberto Toribio, ha señalado que no ve a su equipo pensado en la Copa del Rey que del 26 de febrero al 1 de marzo se celebra en Valencia. Igualmente ha mostrado su satisfacción por el triunfo logrado en Leganés y señaló que C.V. San Roque, rival de este sábado en Los Pajaritos a partir de las 19.30 horas, les puso en apuros en la ida añadiendo que esta temporada todos los equipos están teniendo en algún momento rendimientos interesantes por lo que "si te duermes, te ganan".

El técnico celeste, que tiene a todos sus jugadores disponibles para el sábado, ha incidido en la idea de separar competiciones, Superliga y Copa, y pese a la cercanía de esta última ha apuntado que "no veo al equipo pensando en la Copa". Ha reconocido que tampoco está en la cabeza de cada uno de sus jugadores y no ha obviado que, con el torneo del KO a la vuelta de la esquina, pensar en la Copa es en cierta medida "inevitable" y más cuando los equipos, por ser a un partido, es donde se ven con más posibilidades. "Hay que pensar en San Roque y luego en la semana que viene", ha expresado.

Alberto Toribio ha mostrado su satisfacción por la victoria de su equipo ante el C.V. Leganés, en concreto por las alternancias en el juego mostradas por su equipo: "Donde se crece es en situaciones de igualdad, ahí es donde se puede analizar los detalles del juego. Estoy contento porque la victoria fue sólida, con alternancia en el juego, primero con Moreno, luego con los centrales y luego por zona cuatro. Esas alternancias en el juego no son fáciles de conseguir". El preparador del Grupo Herce ha indicado que ya esperaban un partido difícil y que Leganés ofreció un nivel de juego muy alto, de ahí que la sensación fuera la de un compromiso "complicado" en una cancha donde "han perdido muchos equipos".

Respecto al encuentro de este fin de semana, el técnico ha apuntado que no tiene claro qué es lo que mejor le puede venir a un equipo antes de la Copa, si ganar y que pueda relajarse o perder y reaccionar. "No voy a decir que perder nos vaya bien pero con la derrota el equipo reacciona", ha afirmado.

El rival de este sábado en Los Pajaritos es el C.V. San Roque, un equipo que "está jugando muy bien y que se está jugando el descenso", por lo que "si no te pones en tu sitio puedes perder", como ya ha ocurrido esta temporada en Los Pajaritos. Ha recordado que San Roque se puso 2-0 en el partido de ida, un equipo que cuenta con un opuesto "capaz de asumir mucha responsabilidad en ataque", y que se ha reforzado con un receptor francés que "está ayudando", y un veterano colocador que ha sido internacional con Cuba al que han visto poco además del ex jugador celeste, Moisés. "Todos los equipos tienen rendimientos interesantes y si te duermes te ganan", ha subrayado para finalizar la rueda de prensa.