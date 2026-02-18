La Curva Soriana apoyará al C.V. Grupo Herce en la Copa del Rey

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La Curva Soriana estará presente en la Copa del Rey de Voleibol que se celebra en Valencia del 27 de febrero al 1 de marzo. Al menos una treintena de peñistas han confirmado que estarán presentes en la capital del Turia para animar a los celestes a la espera de que ese número se pueda incrementar a medida que se vaya acercando la competición. La Curva Soriana junto con la Casa de Soria en Valencia ya tienen programada alguna actividad conjunta durante ese fin de semana en una ciudad que acoge igualmente el Campeonato de España de Atletismo en Pista Cubierta.

La peña del equipo estará presente en Valencia si bien no tiene previsto organizar viaje ya que "algunos acudirán el viernes, cuando se celebran los cuartos final, y otros el sábado", en caso de que el equipo que dirige Alberto Toribio se gane el pase a las semifinales, expresa Joaquín Martínez, presidente de La Curva Soriana.

Los responsables de la peña celeste están en contacto con la Casa de Soria en Valencia para realizar actividades conjuntas con motivo de esta visita, actividades que se irán cerrando en los próximos días a la espera de concretar el número de aficionados que se desplazan. De esta forma, para el sábado día 28 se ha organizado una comida conjunta con un encuentro previo o posterior a la misma. Ya el domingo día 1, fecha en la que comienzan las Fallas de Valencia, la Casa de Soria en Valencia celebra en las inmediaciones del Ayuntamiento la "V Macromascletá Torrezno de Soria" coincidiendo con la primera mascletá, una jornada donde no faltará el traje de piñorro. "Se trata de un evento donde va a haber mucho ambiente, similar a un miércoles el Pregón", indica David Berrojo, presidente de la Casa de Soria en Valencia, quien ha informado a sus socios de los horarios de los encuentros de Copa del C.V. Grupo Herce así como el sector del pabellón Fuente de San Luis en el que la afición soriana ha adquirido entradas para la Copa. La idea es ese domingo, si los de Toribio llegan a la final, apoyar al equipo en las gradas del recinto soriano.