Patinaje Artístico
La cantera del Club Patín Soria llama a la puerta de la selección española
Clara Álvaro es seleccionada por la Real Federación Española de Patinaje a formar parte de las Preselecciones 2026 y otras tres integrantes del club soriano han sido invitadas a estar presentes en la concentración
La cantera del Club Patín Soria llama a las puertas de la selección después que la Real Federación Española de Patinaje haya convocado a una de su patinadores para formar parte de la preselección nacional 2026 y haya invitado a otras tres integrantes del club a formar parte de esa convocatoria.
Heraldo-Diario de Soria
El trabajo de Club Patín Soria, y de las jóvenes patinadoras, se ve así recompensado con esta convocatoria nacional. De esta forma, la Real Federación Española de Patinaje ha seleccionado a Clara Álvaro Andrés para formar parte de las Preselecciones 2026. Se trata de la primera patinadora soriana en ser convocada a los entrenamientos de alto nivel con la selección española.
Además, la Federación Española ha permitido al C.D. Patín Soria acudir con otras tres patinadoras más, Valeria Sanz Isla, Claudia Gil y Ariadna Arranz como invitadas a dicha selección.