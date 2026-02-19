La cantera del Club Patín Soria llama a la puerta de la selección española

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La cantera del Club Patín Soria llama a las puertas de la selección después que la Real Federación Española de Patinaje haya convocado a una de su patinadores para formar parte de la preselección nacional 2026 y haya invitado a otras tres integrantes del club a formar parte de esa convocatoria.

El trabajo de Club Patín Soria, y de las jóvenes patinadoras, se ve así recompensado con esta convocatoria nacional. De esta forma, la Real Federación Española de Patinaje ha seleccionado a Clara Álvaro Andrés para formar parte de las Preselecciones 2026. Se trata de la primera patinadora soriana en ser convocada a los entrenamientos de alto nivel con la selección española.

Valeria Sanz Isla, Claudia Gil y Ariadna Arranz han sido invitadas con entrenar por la Española.CLUB PATÍN SORIA

Además, la Federación Española ha permitido al C.D. Patín Soria acudir con otras tres patinadoras más, Valeria Sanz Isla, Claudia Gil y Ariadna Arranz como invitadas a dicha selección.