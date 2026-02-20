El Balonmano Soria planteará "un partido incómodo" a Cajasol, "el mejor equipo de la categoría"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Mucho que ganar y poco que perder. Así se podría resumir la jornada para el Balonmano Soria al recibir la visita "del mejor equipo de la categoría", un Cajasol Sevilla que es líder de la División Honor Plata y al que los sorianos le quieren plantear "un partido incómodo" en el San Andrés. Declaración de intenciones de Oriol Castellarnau de cara al choque que arrancará este sábado a partir de las 18.00 horas. Marquinhos seguirá siendo baja debido a una lesión en la mano.

Respeto pero no miedo a un Cajasol al que se le quiere poner en dificultades ya que el reto es "no ponerles una alfombra roja", afirmaba el técnico del BM Soria, quien añadía que "para nosotros no es un encuentro fácil, pero tampoco será para ellos. Son muy buenos, pero nosotros también y tenemos nuestras armas para ganarles".

Castellarnau quiere que los suyos pongan los cinco sentidos en la visita del líder y para nada echa la mirada al partido de la siguiente jornada cuando el BM Soria se desplace a Zaragoza en un duelo directo por la permanencia. "Nos centramos en Cajasol y ya miraremos a Zaragoza la semana que viene", indicaba el barcelonés.

La peor noticia para el BM Soria es que ante Cajasol seguirá sin poder contar contar con Marquinhos, lesionado en la mano hace tres semanas. "Es una baja importante", señalaba Castellarnau. El brasileño se someterá a unas pruebas el lunes para saber si puede ser de la partida para visitar al Contazara Zaragoza, un compromiso programado para el domingo 1 de marzo a partir de las 12.30 horas en la capital maña.

Miguel Campos firma un final como el de Benidorm

El primera línea fue el gran protagonista de la victoria del BM Soria ante Benidorm con un lanzamiento de golpe franco sobre la bocina que desató la locura en la pista del San Andrés. "Claro que firmó otro final como el de hace quince días", aseguraba Miguel Campos. El catalán apela al hecho de jugar en el San Andrés para vencer al líder Cajasol. "El ánimo de nuestra afición es muy importante para poder sorprender al líder. Sería una victoria que nos daría mucha confianza para al fin de semana siguiente viajar a Zaragoza".