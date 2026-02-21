El Grupo Herce está preparado para la Copa del Rey tras ganar por la vía rápida a San Roque (3-0)

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria superó por la vía rápida 25-17, 25-17 y 25-19 a San Roque y dejó claro que está preparado para afrontar la Copa del Rey la próxima semana en Valencia. Los celestes dieron buena cuenta de un rival que nunca pudo engancharse al partido en Los Pajaritos. Cada vez que los canarios se acercaban mínimamente en el marcador, los de Alberto Toribio pisaban el acelerador para vencer en cada uno de los tres sets con mucha suficiencia. El Grupo Herce no encontró oposición para firmar un nuevo triunfo en Los Pajaritos. Sólo Benidorm ha sido capaz de asaltar el fortín soriano en una temporada en la que la segunda posición está prácticamente asegurada.

Los celestes ganaron casi sin despeinarse el primer set en el que el ‘todo el pescado estaba vendido’ casi desde el primer punto. La superioridad celeste era manifiesta en todos los apartados del juego y San Roque sólo podía inclinarse ante la diferencia de nivel. Una 25-17 esclarecedor para empezar a dejar encarrilado el choque.

Ya en la segunda manga, el guión fue el mismo con un Grupo Herce que a medio gas torpedeaba una y otra vez a su oponente. Otro 25-17 que reflejaba lo que estaba pasando sobre la cancha. San Roque prácticamente hincaba la rodilla porque veía que era incapaz de hacerle daño al sólido juego de los locales.

Toribio lo vio tan claro que en el tercer parcial dio entrada a jugadores menos habituales. Era imposible que San Roque se revelase ya que la ventaja del Grupo Herce era importante desde el inicio. 25-19 ya pensar en la Copa del Rey y en los cuartos de final ante Cisneros.