Trabajado triunfo del CSB sénior femnino
El Semillas Adolfo Martínez se impone en el San Andrés por 76-53 a Baloncesto Arelsa
Nuevo partido de nuestro senior femenino del CSB Semillas Adolfo Martínez en el Polideportivo San Andrés en Soria contra un rival que vino con una mala racha de resultados y juego, lo que que supieron aprovechar las sorianas y conseguir un excelente triunfo.
El equipo soriano por primera vez en toda la temporada, mostró un gran juego colectivo y fue el claro dominador del marcador durante todo el encuentro, quedando la victoria en casa frente a su entregada afición.
En el primer cuarto las sorianas comenzaron como un rodillo e impusieron un marcador de 10-0, y que fue el principio de un gran partido colectivo. Una buena defensa junto a grandes movimientos ofensivos, desarmaron el juego de las salmantinas, lo que permitió irse el primer cuarto a 21-12 a favor del CSB Semillas Adolfo Martínez.
El segundo cuarto fue similar al primero e incluso el acierto de cara a canasta fue mayor, lo que permitió conseguir otro gran parcial de cuarto y sacar del partido a las salmantinas durante la primera mitad, siendo el cuarto 28-13 y conseguir un gran marcador al descanso con un 49-25, obteniendo 24 puntos de ventaja.
Tras el paso de vestuario, el equipo visitante volvió al terreno de juego con un mayor espíritu competitivo y buscó recortar la desventaja para tratar de competir el partido, pero las sorianas seguían sólidas con su juego y siguió desplegando un gran juego aunque finalmente el cuarto se perdió 13-19, lo que nos daba un resultado de 62-44 a falta del último cuarto.
El último cuarto, el CSB Semillas Adolfo Martínez siguió con la misma tónica de juego y volvió a llevar el mando del partido, lo que hizo bajar los brazos a las rivales, abrumadas por el gran juego colectivo soriano durante la mayor parte del encuentro y que terminó con otro gran cuarto de 14-9; y un gran resultado final de 76-53.
Destacar la increíble actitud de todo el equipo durante el transcurso del partido, que ha demostrado después de mucho tiempo la gran capacidad de juego que tiene, y que consiguió ganar tres de los cuatro cuartos, a un equipo que en la ida ganó 79-45. Esto demuestra que con esfuerzo, compromiso y actitud se puede competir contra grandes equipos, junto a un mayor acierto de en tiros de campo, un buen porcentaje de acierto en tiros libres y varios triples, y un gran trabajo en el rebote defensivo.
La semana desplazamiento a tierras leonesas para jugar contra Universidad de León Plus Contacto el sábado 28 de febrero a las 17.00 horas en el Pabellón Hansi Rodríguez.