El Real Madrid convoca a César Palacios para el partido de Champions ante el Benfica

César Palacios ha sido convocado por Álvaro Arbeloa para el partido que el Real Madrid jugará esta noche desde las 21.00 horas ante el Benfica en la repesca de la Liga de Campeones.

El soriano ya ha debutado con el primer equipo madridista esta temporada, concretamente lo hacía en el partido de la Copa del Rey ante el Albacete.

Palacios es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid Castila en su objetivo de ascender a Segunda División desde la Primera Federación

Esta es la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse al Benfica en el partido de vuelta del playoff de acceso a octavos de final de la Champions League, que se disputará en el Bernabéu (21:00 h; Orange TV y Movistar Liga de Campeones).

Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

Defensas: Carvajal, Alaba, Trent, Asencio, Á. Carreras, Fran García, Rüdiger y Mendy.

Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Cestero, Manuel Ángel, Palacios y Thiago.

Delanteros: Vini Jr., Gonzalo, Brahim y Mastantuono.