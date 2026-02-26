Diputación duplica su apoyo al BM Soria con un convenio por valor de 30.000 euros

El diputado de Deportes, Sergio Frías, el presidente del BM Soria, Carlos Heras, y el presidente de la Diputación, Benito Serrano.DIPUTACIÓN DE SORIA

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, junto al diputado del área de Deportes, Sergio Frías, se ha reunido con el presidente del Club Balonmano Soria, Carlos Heras, para rubricar, un año más, el convenio de colaboración entre ambas entidades. En esta ocasión, el acuerdo refuerza de manera importante el respaldo institucional al club, ya que la aportación económica se incrementa hasta los 30.000 euros, el doble que en el ejercicio anterior.

La pasada temporada supuso un paso adelante muy significativo para el Balonmano Soria. El equipo dio el salto desde la Primera Nacional para competir en la División de Honor Plata, una categoría exigente y con rivales de gran nivel, y lo hizo dando la cara en cada jornada.

Más allá de los resultados, el grupo ha demostrado carácter, compromiso y una evolución constante a lo largo del curso, compitiendo hasta el final en muchos encuentros y logrando victorias de mérito que han reforzado la solidez del proyecto.

El equipo ha sabido adaptarse al nuevo escenario, creciendo partido a partido y demostrando que Soria puede estar representada con orgullo en el balonmano nacional. Además, su participación en competiciones como la Copa del Rey ha servido como escaparate para el club y para la provincia, llevando el nombre de Soria por distintos puntos del país.

El balonmano se ha consolidado como uno de los grandes referentes deportivos de la provincia, no solo por el papel del primer equipo, sino también por el trabajo continuo que se desarrolla en la base, con equipos en distintas categorías, tanto masculinas como femeninas, y con más de 370 abonados que respaldan el proyecto.

Este crecimiento deportivo y social implica también mayores necesidades organizativas y económicas. Competir en División de Honor Plata supone más desplazamientos, mayor estructura y un esfuerzo constante para mantener el nivel alcanzado.

Por ello, el incremento de la aportación por parte de la Diputación representa un apoyo clave para dar estabilidad al club y permitirle seguir avanzando con garantías. Es, en definitiva, una apuesta por un proyecto que ha demostrado trabajo, seriedad e ilusión, y que continúa llevando el nombre de Soria con orgullo dentro y fuera de la pista.

En el plano deportivo, el equipo afronta este domingo un partido importante a domicilio frente al Contazara Zaragoza, un derbi que puede resultar decisivo para adelantar a su rival en la clasificación y tomar aire en la lucha por la permanencia.

Con la firma de este convenio, la Diputación reconoce también la labor que el club viene desarrollando desde hace más de 28 años en todas sus categorías, desde juveniles hasta infantiles.

La colaboración no solo refuerza el apoyo al deporte provincial, sino que también contribuye a la promoción de Soria en cada desplazamiento y en cada competición que se celebra en la provincia, impulsando así el turismo deportivo y la proyección del territorio.