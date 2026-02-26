Los cadetes del CSB suman un nuevo triunfo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La cantera del Club Baloncesto Soria disputó el pasado fin de semana una nueva jornada de competición. De todos los resultados destacó el triunfo logrado por el equipo cadete en casa, escenario en el que se mantiene invicto.

Primera División Masculina:

ADARSA MARISTAS 82 - CSB INF TRANSLER 45

Partido exigente para los sorianos desde el primer minuto tal y como se espera en un partido de primera división. El primer cuarto estuvo muy competido para ambos equipos, lo que hizo que el partido requiriese de la máxima concentración e intensidad posible, algo de lo que el cuadro soriano careció especialmente en defensa, algo que se alargó al segundo periodo, lo que permitió a los locales llevarse una cómoda distancia a los vestuarios. Tras un buen comienzo del tercer cuarto, el equipo soriano enseguida volvió a las andadas cometiendo los mismos errores que en la primera mitad lo que era siempre aprovechado por sus rivales, el equipo trabajó el tercer cuarto muy por debajo de sus posibilidades. Por su parte el conjunto palentino mostró una gran versión ofensiva a lo largo de toda la segunda parte a pesar de que en el último periodo de juego los sorianos trataron de dar lo mejor de sí y apretar el partido consiguiendo recortar algo la diferencia en el luminoso pero ya era demasiado tarde para conseguir la victoria.

Segunda División Masculina:

CSB INF. MAXICOLCHÓN 4 - CB TIZONA B 54

Partido marcado por la superioridad física y la mayor intensidad desde el primer minuto de juego por parte del equipo visitante, que presionó en defensa, elaboró buenas jugadas en ataque y desplegó un buen juego que nunca pudo ser compensado por los locales. La parte positiva de los locales es que consiguieron mejorar el resultado de la ida lo que merece un reconocimiento para los locales especialmente por el esfuerzo y mejor juego desplegado en la segunda parte, demostrando que pese a tener un cierre de marcador en contra, quisieron seguir dentro del partido, elaborando jugadas de mérito en ataque pudiendo parar más ataques que ellos que en la primera parte del partido.

CSB CAD. FORGASA 81 - FDR BASKET 31

El equipo local no empezó de la mejor manera, con un comienzo atravesado y con errores en ataque que no ayudaban, sin embargo poco a poco el equipo soriano corrigió esos errores, retomó su buen juego en equipo tanto en defensa como en ataque lo que les permitió imponer su juego y llevarse el partido de una manera holgada. Buen trabajo de los sorianos que cada partido demuestran su mejoría y su trabajo en equipo.

CSB CAD. CODESIAN 75 - TIZONA B 59

Nueva victoria de los locales que siguen invictos pese a no haber sido el mejor partido de esta escuadra que tantas alegrías está dando a la afición soriana este año. El equipo local no desplegó el nivel ofensivo y defensivo esperado para este equipo y que tantas veces han desplegado en el pasado. Hubo bastante igualdad en los marcadores menos en el cuarto donde los locales se terminaron llevando el partido debido a su mejor toma de decisiones en ataque y una gran defensa. Equipo que sigue sumando victorias para seguir con una gran temporada de triunfos.

CSB JUN. BLANCO CAJA RURAL de Soria 70 - FILIPENSES 103

Mal comienzo de los sorianos que empezaron a remolque del equipo visitante lo que condicionó su juego y la capacidad de tomar buenas decisiones en ataque. Los sorianos estuvieron descompensados tanto en defensa como en ataque, aun así consiguieron mantener una distancia razonable en el luminoso respecto a su rival hasta el último cuarto donde la desconexión soriana fue total lo que les llevó a perder el partido de una manera abultada. Mal partido de los sorianos que deben de seguir mejorando su juego para tener opciones de ganar partidos.

CSB JUN. NEGRO CAJA RURAL de Soria 77 - TIZONA B 66

Partido de los junior A contra los burgaleses donde los sorianos se consiguen llevar el partido gracias a un gran tercer cuarto, pero donde los momentos de desconexión pasaron factura a los locales impidiendo ganar el partido de una manera más contundente. El equipo afronta dos semanas de preparación para el siguiente partido que jugarán contra el San Pablo Burgos, partido clave para saber si los sorianos siguen mirando hacia arriba en la clasificación.

Minibasket Masculino Provincial:

CSB MIN. NOVATION 47 - CB TIZONA B 66

Derrota de los alevines sorianos en un partido ante un rival superior donde se ha competido hasta el final, pero donde dos malos cuartos con desconexiones en defensa y en ataque penalizaron a los sorianos. Partido para reflexionar y ver que existe capacidad de mejora por parte de los sorianos, que tendrán que seguir entrenando duro para volver a reencontrarse con la victoria.

2ª División Femenina:

CSB INF. HOSPITAL LA TORRE 11 - BABIECA 62

Partido en Soria ante un rival con un nivel de intensidad muy alto contra el que las sorianas no supieron encontrar su juego desde el principio. Una mala salida lastró su juego y su capacidad de resistir ante los embates de su rival. En la segunda mitad el equipo local no bajó los brazos, subiendo su nivel de intensidad y fue cuando empezaron a jugar bien como en partidos anteriores, aún así la diferencia en el marcador era ya demasiado abultada para pensar en la remontada por lo que sólo cabe pensar en el siguiente partido para lograr una nueva victoria.

CSB INF. CYONA CONSTRUCCIONES 76 - CB TIZONA 25

Partido controlado de principio a fin por las sorianas que supieron controlar el ritmo del partido con rápidas transiciones en ambos sentidos y buena ocupación de espacios en estático. Buen trabajo en equipo de las locales tanto en defensa como en ataque que ya piensan en su siguiente partido esperando seguir con otra victoria.

ADARSA MARISTAS 73 - CSB JUN MARTÍNEZ TRÍBEZ 57

Derrota del junior femenino en tierras palentinas ante un complicado y duro rival en una pista difícil donde el acierto de las locales en momentos clave hizo que se quedara la victoria en casa. A pesar del resultado final, el partido estuvo muy igualado durante todo el encuentro y sólo por pequeños detalles las sorianas se quedaron sin la ansiada remontada pese a su gran esfuerzo en la cancha.

Minibasket Femenino Provincial:

CSB RED DE CALOR 80 - CB TIZONA AZUL 47

Partido marcado por el gran juego colectivo del conjunto soriano. Desde el primer cuarto, el CSB Red de Calor dejó clara sus intenciones imponiendo un ritmo alto al partido, con elaborados ataques en equipo y una buena defensa, lo que les permitió dominar el marcador desde el inicio. El equipo jugó con confianza moviendo el balón con fluidez para así llevarse la victoria final.