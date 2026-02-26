Sergio Martín, Clara Carazo y Raúl Perales suben al pódium en el Regional de Invierno

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Acuático Soriano participó el pasado fin de semana en el Campeonato de Castilla y León de Invierno para las categorías júnior y absoluto. Los representantes del club soriano lograron subir al pódium en alguna de las disciplinas en las que participaron.

De esta forma, Sergio Martín Salcedo consiguió una plata y un bronce en sus pruebas de 200 y 100 Braza, lo que hace que durante los últimos 21 años ha conseguido medallas en todas sus temporadas deportivas. Por su parte, Clara Carazo se proclamó campeona de Castilla y León en el 200 Espalda, subcampeona en el 100 y tercera en 50, rozando por último el pódium en el 50 Libres.

Para finalizar, hay que destacar el trabajo de Raúl Perales, que además de conseguir dos mínimas para el Campeonato de España Junior de invierno en Sabadell, consiguió ser campeón en el 200 Braza, subcampeón en los 100 Braza y 200 Estilos y tercer en el 50 Braza, culminando los 50 Libres con un cuarto puesto.

Cerraron la participación soriana Óscar Izquierdo y Keyra Gárate que usaron el campeonato para coger experiencia, probar cosas nuevas y sobre todo entrenar en piscina larga. Por otra parte, este fin de semana los alevines Daniel Liso y Pablo Fu estarán en Málaga con la selección de Castilla y León para el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas.