El CES esquía en Formigal del 13 al 15 de marzo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Centro Excursionista Soriano prepara una nueva excursión en la nieve. En este caso del 13 al 15 de marzo en la estación de Formigal. El club soriano abrirá el plazo de inscripción para la misma el próximo día cuatro.

Cartel de la excursión de esquí a Formigal.CES

Ese día las inscripciones podrán realizarse en la sede del club (c/ Francisco de Barrionuevo 8 bajo) desde las 16.30 horas. En caso de haber plazas libres, al día siguiente se podrán realizar inscripciones en Rótulos Pascual (AV. Valladolid 33) en horario comercial. El coste del viaje oscila entre los 240 y los 220 euros, e incluye el desplazamiento, dos días de alojamiento en régimen de media pensión y alojamiento y desayuno y los forfaits para dos días.