El C.V. Grupo Herce contará con apoyo en la grada

El técnico del C.V. Grupo Herce, Alberto Toribio, señalaba este miércoles ante la celebración de la Copa del Rey que se celebra en Valencia que "lo más nos ayuda es que haya gente de Soria en las gradas". Pues bien, el equipo celeste debuta este viernes en la competición copera ante Cisneros Tenerife, a partir de las 17.00 horas, y lo hará con esa presencia de aficionados.

Lo que resulta más complicado es calcular ese número de seguidores. De entrada, la peña La Curva Soriana ha confirmado que 35 integrantes de su peña estarán presentes ese viernes en el Fuente del San Luis. "Algunos peñistas estaremos allí el viernes y otros viajarán el sábado o el domingo. Si llegan a la final seguro que se sumarán otros 30 seguidores de la peña", Joaquín Martínez Buberos.

A estos integrantes de La Curva Soriana habrá que sumar a los aficionados que, sin ser de la misma, se desplacen para apoyar al equipo e, igualmente, a aquellos sorianos que residan en Valencia y se animen a apoyar a los de Alberto Toribio.

En este sentido, cabe señalar que la Casa de Soria en Valencia envió una nota a todos sus abonados informándoles de la actividad deportiva del C.V. Grupo Herce durante ese fin de semana en la capital del Turia. Igualmente, con motivo del desplazamiento de sorianos para los ocasión, han organizado un par de actos de acogida. De esta manera, el sábado habrá una comida de hermandad. Igualmente, al día siguiente se celebra la V Macromascletà de torreznos, un evento al que han sido invitados los integrantes de la Curva Soriana y donde no faltarán los trajes tradicionales de Soria en el inicio de las Fallas.