Caja Rural muestra su apoyo a David José Pineda

Caja Rural de Soria ha firmado un convenio de colaboración con el atleta David José Pineda, reforzando así su compromiso con el deporte, la superación personal y los valores que este representa para la sociedad.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de la entidad, Carlos Martínez, y por David José Pineda, y tiene como objetivo apoyar la trayectoria deportiva al tiempo que se pone en valor el deporte paralímpico como ejemplo de esfuerzo, constancia y excelencia.

David Jose Pineda cuenta con un palmarés deportivo de primer nivel a escala internacional. Entre sus principales logros destacan el subcampeonato paralímpico en los 400 metros en los Juegos de París 2024, el título de campeón mundial paralímpico en los 400 metros conseguido en Nueva Delhi (India) en 2025 y el triple campeonato mundial Virtus logrado en Brisbane (Australia) en 2025, donde se proclamó campeón en las pruebas de 200 metros, 400 metros y el relevo 4×400. Además, es poseedor del récord de Europa paralímpico en las pruebas de 200 y 400 metros.

Desde Caja Rural de Soria se subraya que este convenio se enmarca dentro de la misión continuada de colaboración con el deporte, que constituye una de las señas de identidad de la entidad. A lo largo de los años, la cooperativa de crédito ha mantenido un firme compromiso con iniciativas deportivas y sociales que fomentan valores como el trabajo en equipo, la inclusión y la igualdad de oportunidades.