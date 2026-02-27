Oriol Castellarnau: "Somos conscientes de que es un partido importantísimo"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del BM Soria, Oriol Castellarnau, compareció ante los medios para reconocer la importancia del encuentro que disputa su equipo este domingo al visitar al BM Zaragoza, a partir de las 12.30 horas, un rival directo en la lucha por la permanencia.

«Es un partido importantísimo, somos conscientes, y vamos con muchas ganas, con la responsabilidad de lo que comporta el partido», comenzó expresando el preparador amarillo quien explicó que ante el conjunto maño, que cambió de entrenador la semana pasada, intentarán explotar sus virtudes y atacar las debilidades del rival. Se espera que unos 2.000 aficionados se citen en las gradas del pabellón Siglo XXI. Al respecto Castellarnau señaló que punto más fuerte del rival es que «juegan en casa», añadiendo que le motiva el jugar en un pabellón con mucha gente, algo que sienten igual sus jugadores. «El jugador que no sirve para este partido es que no está preparado para esta categoría. Todo el mundo está motivadísimo y para eso estamos aquí, para jugar un partido de este calibre», añadió. De cara al choque, el técnico tendrá las bajas por lesión de Marquinhos, que estará de baja durante unas semanas a la espera de evolución por molestias en una mano.

El técnico compareció en sala de prensa junto al portero internacional con Chile, Pipe García, quien mostró su satisfacción por haber cumplido con su selección y estar clasificados para el próximo Mundial. Sobre el partido de este domingo, el arquero chileno indicó que el equipo había jugado en este inicio de segunda vuelta con rivales difíciles y calificó como «clave», el compromiso en Zaragoza, rival al que, señaló, llegaron a ir ganando de casi diez goles en el San Andrés.