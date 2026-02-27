El C.V. Grupo Herce, eliminado en Copa a las primeras de cambio

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Grupo Herce ha provocado la decepción deportiva del fin de semana al ser eliminado en cuartos de final de la Copa del Rey que se celebra en Valencia. El grupo que dirige Alberto Toribio ha perdido ante Cisneros Tenerife por 1-3 en un choque igualado en el que los tinerfeños han estado un poco más acertados en los detalles en los momentos clave del encuentro.

Señalaba Alberto Toribio que no había olvidado lo sucedido en Leganés, eliminado a las primeras de cambio, algo que no quería volver a vivir pero que convenía no olvidar. Y, a las primeras de cambio, el equipo ha quedado eliminado.

El equipo celeste solo fue superior a Cisneros en el segundo parcial, un set en el que estuvo mejor en la recepción y que acabó ganando por 25-17. El resto de parciales fueron igualados, tan igualados que el primero se decantó para los tinerfeños por 24-26 teniendo los sorianos una bola de set.

El tercer parcial fue similar, igualado, aunque los sorianos lograron remontar un 17-21 en contra y gozar en el mismo de hasta tres bolas de set que no pudo aprovechar. En esos detalles finales, en esos puntos claves Cisneros tuvo más acierto y se impuso 26-28. El cuarto parcial fue definitivo, igualmente igualado, si bien los de Toribio desaprovecharon una renta hacia el final del mismo de tres puntos, 22-19. Llegaron a tener en el mismo hasta cuatro bolas de set pero, de nuevo, en los puntos claves, Cisneros estaba más certero y ganaba 27-29 y con ese resultado el definitivo 1-3 con un Andreu Flores que fue el standarte los chicharreros.