El BM Soria juega en Zaragoza con una cara nueva en el equipo

El Balonmano Soria se desplaza este domingo a Zaragoza para, a partir de las 12.30 horas sobre la pista del pabellón Siglo XXI, medirse al equipo local en un encuentro que es clave para las aspiraciones de los de Oriol Castellarnau de lograr la permanencia en División de Honor Plata. Los amarillos los hacen con la nueva incorporación a sus filas del asturiano Carlos Costoya.

Y es que el equipo amarillo juega este domingo ante un equipo de su Liga. Un equipo de la zona baja de la tabla que igualmente se juega sus opciones de permanencia. Los de Oriol Castellarnau, en zona de descenso con 12 puntos, se miden al equipo que les precede en la tabla y que, con 14 puntos, está en zona de promoción por no descender. Así de importante es el encuentro para un conjunto amarillo que en el San Andrés superó por 39-32 a un equipo maño que la semana pasada cambiaba de técnico para intentar dar un giro de timón al equipo.

De cara al choque, el preparador de los soriano no puede contar con Marquinhos por lesión. Sí estará el llamado a ser su sustituto en el equipo y recién llegado a la plantilla amarilla, el también lateral izquierdo Carlos Costoya, jugador formado en el balonmano asturiano y que conoce bien al equipo amarillo y el San Andrés por sus enfrentamientos cuando era jugador del Atlético Avilesina y el Base Oviedo. .