El BM Soria pierde en Zaragoza y se complica la permanencia

Publicado por Área 11 Zaragoza Creado: Actualizado:

No pudo ser, Club Balonmano Soria disputaba este mediodía una auténtica final por la permanencia ante uno de sus rivales de la zona baja de la tabla, BM Contazara Zaragoza. Los de Oriol Castellarnau, acompañados de numerosos aficionados amarillos en Zaragoza, llegaron a ir perdiendo de seis goles en el inicio de la segunda mitad, pero unos buenos últimos quince minutos de partido permitieron soñar a los amarillos, que a punto estuvieron de conseguir sumar en el Siglo XXI después de igualar el marcador a 4 minutos del final. Pero el portero local dejó sin premio a los sorianos, que se complican un poco más la permanencia.

Comenzó mejor el conjunto soriano, con un buen balance defensivo que le permitía colocarse con 0-2 en el marcador cuando apenas se habían cumplido tres minutos de juego, paradón de Ignacio Fuentes incluido ante un lanzamiento desde los 7 metros de BM Contazara Zaragoza. No conseguía el equipo local encontrarse cómodo en la pista ante un Club Balonmano Soria que defendía con uñas y dientes y no dejaba espacios a su rival, llegando a disponer de una renta de tres goles que obligaba al técnico local a parar el partido (1-4, minuto 7). Reaccionaban los locales, que metían una marcha más en defensa y conseguían cortar los contraataques sorianos para firmar un parcial de 4-0 que les colocaba por delante en el electrónico (minuto 12).

Tobes ponía la igualada en el minuto 13, pero lo cierto es que los de Oriol Castellarnau comenzaban a sufrir la presión del rival, que apenas dejaba pensar a los atacantes amarillos, mientras Jorge Gómez se hacía grande en la portería y los zaragozanos se iban hasta los dos goles de renta a 10 minutos para el descanso (8-6). No conseguía el conjunto de Oriol Castellarnau recuperar el control y al técnico visitante no le quedaba otra que parar el partido en el minuto 23, con el rival ya a tres goles (10-7). A la vuelta, intentaban los sorianos imprimir más velocidad a su juego, pero aunque el partido se abrió, el intercambio de goles solo benefició a BM Contazara Zaragoza, que conseguía irse al descanso todavía con esos tres tantos de ventaja (14-11).

Ya en el inicio de la segunda mitad, los locales continuaron muy entonados en ataque, mientras que el acierto soriano se desvanecía, lo que llevó a los aragoneses a firmar un parcial de 4-1 que, en apenas cinco minutos, les colocaba ya con 6 goles de renta (18-12, minuto 35).

A partir de ahí, el partido volvió a cambiar. Club Balonmano Soria apretó de nuevo los dientes en defensa, para tratar de crecer desde atrás, y no solo cortó la escapada de los locales, si no que poco a poco fue recortando distancias en el luminoso para llegar a los últimos 11 minutos de choque con opciones (21-18). Aguantaban los de Castellarnau, que pese a las paradas de Jorge Gómez seguían acercándose en el electrónico, empatando el encuentro en el minuto 56 (23-23). La igualdad era máxima, pero una nueva parada antológica de Jorge Gómez con 25-24 en el electrónico, dio alas a los suyos, que no desaprovecharon el siguiente ataque para volver a ponerse a dos goles (26-24). Restaban poco más de dos minutos y lo intentó con todo Balonmano Soria, aunque no pudo ya enjugar esa distancia y se quedó sin premio.