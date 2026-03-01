El C.V. Manacor se proclama campeón

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Manacor se proclamó campeón de la 51 Copa del Rey celebrada en Valencia al superar en la final al C.V. Melilla por 3-1. El equipo balear logra así su primer entorchado en una competición que no ha estado exenta de sorpresas.

La final fue bastante igualada si bien el equipo balear tomó rápida ventaja en el marcador al imponerse en los dos primeros parciales por 25-22 y 25-23. En el tercer set, el Melilla mostró su mejor versión nada más arrancar. Encontró su primera ventaja seria con un parcial de 1-7 de salida bloqueando todos los golpes de Manacor con protagonismo para un omnipresente Méndez que levantó a sus aficionados señalándose el escudo tras un punto ganador. Eran los mejores momentos de la final para los melillenses, que aguantaron la reacción del Manacor, capaz de pasar del 3-9 al 7-9, con la pareja formada por Méndez y Martina. El español y el argentino se encargaron de que el tercer set apenas tuviera historia (17-25).

Manacor cerró la final el cuarto y definitivo gracias a la solidez defensiva, al ataque de Fausto Díaz y al saque de Nieves. Mediado el set, el marcador reflejaba un 19-13 para el conjunto balear que ponía las cosas complicadas para Melilla. El set y el torneo se cerraba con un definitivo 25-21.