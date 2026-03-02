El Sporting Uxama lamenta comentarios racistas en el duelo ante el San José

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Sporting Uxama ha emitido un comunicado en el que lamenta los los hechos ocurridos en el transcurso del encuentro que el pasado domingo disputó en el San Andrés ante el C.D. San José en partido correspondiente a la Regional Aficionados de Castilla y León. Según el acta arbitral, el encuentro estuvo detenido durante dos minutos al tener que aplicar el colegiado el Protocolo de Actuación contra el racismo.

Comunicado emitido por el Sporting UxamaSPORTING UXAMA

El comunicado del Sporting Uxama señala lo siguiente: "El club desea manifestar su más firme condena ante los comentarios racitas sufridos por uno de nuestros jugadores durante el encuentro disputado hoy. Rechazamos rotundamente cualquier conducta discriminatoria dentro y fuera del terreno de juego y mostramos todo nuestro apoyo y respaldo a nuestro futbolista". "Confiamos plenamente en que las autoridades competentes investigarán lo sucedido y actuarán en consecuencia. Nuestro club seguirá defendiendo los valores de respeto, igualdad y deportividad que deben regir el deporte. Estas conductas deben ser eliminadas tajantemente de nuestro deporte", continúa y finaliza el comunicado.

El acta arbitral refleja lo ocurrido sobre el terreno de juego en base a los testimonios de dos jugadores del Sporting Uxama que estaban en la zona de calentamiento. "En el minuto 80 de partido, encontrándose el juego detenido previo a la reanudación mediante un saque de esquina a favor del equipo local, el Árbitro Asistente Nº me comunica a través del sistema del intercomunicación una incidencia en su banda. En dicha zona se encontraban haciendo ejercicios de calentamiento varios jugadores suplentes", señala el colegiado el partido, Asier Arranz Fernández, en el acta. El mismo continúa: "El AA1 me informa de que el jugador visitante su compañero suplente le ha comunicado que el jugador suplente del equipo local se había dirigido al jugador suplente visitante en los siguientes términos y en tono despectivo: "¿Puto negro!". Ante la gravedad de los hechos denunciados, me desplacé hacia la zona de calentamiento para recabar directamente el testimonio del jugador afectado. Acto seguido, se procedió a la activación de la Fase 1 del Protocolo de Actuación contra el Racismo".

"Al ser consultado sobre su disposición para seguir jugador visitante me manifestó su deseo expreso de que el encuentro continuase. Inmediatamente, mantuve una conversación con los jugadores implicados y con los delegados de ambos clubes para que apercibirles de la situación y advertir que no se toleraría ninguna repetición de actos de esta índole. El juego permaneció detenido por un espacio aproximado de dos minutos, reanundándose posteriormente con el saque de esquina a favor del equipo local" continúa al acta. El último párrafo redactado por árbitro respecto a este asunto señala lo siguiente: "A la finalización del encuentro y una vez en el vestuario arbitral, me reuní con el jugador visitante para explicarle detalladamente los procedimientos a seguir con respecto a la redacción del acta y para transmitirle, en nombre de todo el equipo arbitral, nuestra más absoluta repulsa ante este tipo de comportamientos".

A este respecto, el C.D. San José ha realizado un comunicado en el señala que ha procedido a abrir una investigación interna añadiendo que condena "cualquier acto o manifestación de racismo". El comunicado el equipo de la capital comienza señalando: "En relación con los hechos ocurridos el pasado 1 de marzo durante el encuentro disputado frente al Sporting Club Uxama, el Club Deportivo San José desea manifestar públicamente su postura ante los presuntos comentarios racistas denunciados".

"Nuestro club condena de manera firme y rotunda cualquier acto o manifestación de racismo, discriminación o falta de respeto dentro o fuera de los terrenos de juego. Estos comportamientos son totalmente incompatibles con los valores que defendemos como entidad deportiva y como parte de nuestra comunidad" continúa el comunicado del C.D. San José. La entidad soriana añade: "Desde el momento en que tuvimos conocimiento de lo sucedido, hemos procedido a abrir una investigación interna para esclarecer los hechos con la máxima rigurosidad y responsabilidad". "Asimismo, colaboraremos plenamente con las autoridades y organismos competentes para que se determinen las responsabilidades correspondientes", indican desde el club. Para finalizar, el C.D. San José subraya: "El Club Deportivo San José reafirma su compromiso con el respeto, la igualdad, la inclusión y la deportividad, principios fundamentales que deben prevalecer en el deporte y en la sociedad. No toleraremos ninguna conducta que atente contra la dignidad de las personas".